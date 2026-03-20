ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ದರ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Premium petrol prices in India have increased by up to Rs 2.35 per litre
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 20, 2026 at 5:00 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ತೈಲ ಬೆಲೆಯೂ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬೆಲೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಲೀಟರ್​ಗೆ 2.35 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್​ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಚಂಚಲತೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಎಕ್ಸ್​ಪಿ95 ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಪವರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಂತಹ ಹೈ-ಆಕ್ಟೇನ್ ಇಂಧನ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಲೀಟರ್​ಗೆ 2.09ರಿಂದ 2.35 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಡುವೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿವೆ. ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಕೆಲವು ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್​ಪಿ95 ಸದ್ಯ ಲೀಟರ್​ಗೆ 101.80 ರೂ ಇದ್ದು, ಇತರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಏನಿದು ಆಕ್ಟೇನ್​ ಇಂಧನ?: ಆಕ್ಟೇನ್ ಇಂಧನ ಎಂಜಿನ್ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಯ್ದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಇಂಧನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಹೊರತಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್​ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏರಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ.

ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಅಡೆತಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಧನದ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕ್ರಮವಾಗಿ ದರ ಏರಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡೀಲರ್​ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕತಾರ್​ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ರಾಸ್​ ಲಫಾನ್​ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​​ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿ ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜಿ) ರಫ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಶೇ.17ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕತಾರ್​ ಎನರ್ಜಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದೆ.

