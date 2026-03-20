ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಲೀಟರ್ಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : March 20, 2026 at 5:00 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ತೈಲ ಬೆಲೆಯೂ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಲೀಟರ್ಗೆ 2.35 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಚಂಚಲತೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಎಕ್ಸ್ಪಿ95 ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಪವರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಂತಹ ಹೈ-ಆಕ್ಟೇನ್ ಇಂಧನ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಲೀಟರ್ಗೆ 2.09ರಿಂದ 2.35 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಡುವೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿವೆ. ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಕೆಲವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಿ95 ಸದ್ಯ ಲೀಟರ್ಗೆ 101.80 ರೂ ಇದ್ದು, ಇತರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಏನಿದು ಆಕ್ಟೇನ್ ಇಂಧನ?: ಆಕ್ಟೇನ್ ಇಂಧನ ಎಂಜಿನ್ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಯ್ದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಇಂಧನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಹೊರತಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏರಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಅಡೆತಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಧನದ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕ್ರಮವಾಗಿ ದರ ಏರಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡೀಲರ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕತಾರ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ರಾಸ್ ಲಫಾನ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿ ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ (ಎಲ್ಎನ್ಜಿ) ರಫ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಶೇ.17ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕತಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದೆ.
