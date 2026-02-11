ETV Bharat / business

ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ಇಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಂಗಾರದ ದರ?

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್​​ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,45,300 ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ದರ : ಇಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಂಗಾರದ ದರ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 11, 2026 at 1:27 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರಾಹಕ ಖರ್ಚುಗಳ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನ ಕ್ರಮದ ನಡುವೆಯೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಫೆಡರಲ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸತತ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ದರಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.

ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಬುಧವಾರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅವಧಿಯ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್‌ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ 0.71 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 1,57,909 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ಯೂಚರ್​ ವ್ಯವಹಾರವು ಕೆಜಿಗೆ ಶೇ. 2.67 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 2,59,300 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಮಂಗಳವಾರ 96.80 ರಿಂದ ಬುಧವಾರ 96.59 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಇದು ವಿದೇಶಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಗ್ರೀನ್‌ಬ್ಯಾಕ್ - ಬೆಂಬಲಿತ ಬುಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಡಾಲರ್‌ನಲ್ಲಿನ ದುರ್ಬಲತೆಯು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ರ‍್ಯಾಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನ ದುರ್ಬಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಖಜಾನೆಯ ಬಾಂಡ್​ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿವೆ.

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಚಂಚಲತೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರಚನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್​​ ಫೆಡ್​ನ ಬಡ್ಡಿದರದ ಪಥದ ಕುರಿತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ:

24 ಕ್ಯಾರೆಟ್​ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಂದು 1,58, 510 ರೂ ಇದೆ.

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್​​ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಆಭರಣ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,45,300 ರೂ. ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

18 ಕ್ಯಾರೆಟ್​ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ದರವು 1,18,890 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರಂಭದ ಎರಡು ದಿನ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದರೆ, ಬುಧವಾರದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಂಚಲತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.20 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ನಿಫ್ಟಿ 9.21 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್​ ಸುಮಾರು 100 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

