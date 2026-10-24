RD Vs PPF: ಮಾಸಿಕ ₹10,000 ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ?
ಪಿಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಆರ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್: ಮಾಸಿಕ ₹10,000 ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.
Published : October 24, 2026 at 10:04 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ -RD ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ - PPF ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು, ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026 ರವರೆಗಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ RD ಯೋಜನೆಯು ಶೇ 6.7ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ (ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ) ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ (compounded quarterly), ಆದರೆ ಪಿಪಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ (compounded annually).
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹10,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯು ₹1.20 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯು ₹18 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಒಬ್ಬ PPF ಖಾತೆದಾರರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹18 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹32.55 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಆರ್ಡಿ (RD) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ₹24.22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ.
ಪಿಪಿಎಫ್: ಪಿಪಿಎಫ್ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಯೋಜಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹500 ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹1,50,000 ವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ಗರಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿ 15 ವರ್ಷಗಳು. PPF ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಖಾತೆದಾರರು ಇದನ್ನು ತಲಾ 5 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2020 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾ 7.10ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
PPF ಖಾತೆದಾರರು ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಖಾತೆಯ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ.
Post Office Recurring Deposit - RD: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ RD ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಯು 5 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. RD ಖಾತೆಗಳನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆಯೇ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ (ಮುಕ್ತಾಯ) ದಿನಾಂಕದಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.
ಖಾತೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ 10 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 110, 120, ಇತ್ಯಾದಿ) ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಖಾತೆಯು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಸಿಕ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಸರಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ RD ಖಾತೆಯನ್ನು ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ (prematurely) ಮುಚ್ಚಬಹುದು.
ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯಾದರೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಮುಚ್ಚಿದರೆ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ (PO Savings Account) ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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