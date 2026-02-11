ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಕೀಮ್: ಒಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ
ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೇ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?; ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
Published : February 11, 2026 at 2:49 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಈ ದುಬಾರಿ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ದುಡಿದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬಹುತೇಕರು ತಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಉಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ಹೀಗೆಯೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾದರೆ, ನಿಮ್ಮಂತವರಿಗಾಗಿ ಅದ್ಬುತವಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದುವೇ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದಾ ಯೋಜನೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು? ಈ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆ - POMIS ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ಬಯಸುವವರು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
- ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಬಹುದು.
- ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಎರಡು ಖಾತೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಒಂಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಜಂಟಿ. ಪರ್ಸನಲ್ ಖಾತೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಥವಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರಿರಬಹುದು.
- 10 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಪೋಷಕರು ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
- ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ 1,000 ರೂಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಾದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಬಹುದು.
- ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 7.4 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆ ಖಾತೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?: ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿಯು ನೀವು ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಒಂದೇ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 600 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,850 ರೂಪಾಯಿ, 5 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ರೂ. 3 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 5,500 ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 15 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ. 9,250 ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬಹುದೇ?: ಖಾತೆದಾರರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಅವಧಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದಿಂದ 2 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಶತ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನ - ಬೆಳ್ಳಿ ದರ: ಇಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಂಗಾರದ ದರ?
ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೇವಲ ಸಾಬೂನಲ್ಲ; ಭಾವನೆ, ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಮಧುರ ನೆನಪು: ತಮನ್ನಾ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ AI ಶೃಂಗಸಭೆ: ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಬೆಲೆ; ಐಷಾರಾಮಿ ಸೂಟ್ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಲಿದೆ 1.18 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ
ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ರಾಯಭಾರಿ