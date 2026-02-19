ETV Bharat / business

19 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಯೋಜನೆ; ಪ್ರತಿದಿನ ರೂ.95 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 14 ಲಕ್ಷ ರೂ!

ಗ್ರಾಮೀಣ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ; ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ

post-office-gram-sumangal-life-insurance-scheme
19 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿದೆ ಸೂಪರ್ ಯೋಜನೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 19, 2026 at 4:57 PM IST

2 Min Read
ಹೈದರಾಬಾದ್​: ದಿನೇ ದಿನೇ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಳಿಂದ ಜನ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮುಂದೇನು ಗತಿ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗೀಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೂಪರ್​ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಭಯ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನೀಡುವ ಸೂಪರ್ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ ರೂ.95 ಉಳಿಸಿದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಏನಿದು ಗ್ರಾಮ ಸುಮಂಗಲ್ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ: ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೇ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಯ ಇದರ ಮೇಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಅದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಗ್ರಾಮ ಸುಮಂಗಲ್ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿದರೆ ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗುವಾಗ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಹರು? ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನೀಡುವ ಗ್ರಾಮ ಸುಮಂಗಲ್ ಎಂಬ ಈ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಲು ಸೇರಲು ಬಯಸುವವರು 19 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು.

ಇದೊಂದು ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್​ ಪಾಲಿಸಿ: ಗ್ರಾಮ ಸುಮಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡುವ ಒಂದು ಮನಿ - ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ₹10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆವರ್ತಕ ನಗದು ಮರುಪಾವತಿ (ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್) ನೀಡುತ್ತದೆ. 15-20 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಈ ಯೋಜನೆ, 19-40 ಹಾಗೂ 45 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

15 ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿಯಮಗಳೇನು?: 6, 9 ಮತ್ತು 12ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತದ ಶೇ 20ರಷ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದ 40ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

20 ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ?: 8, 12 ಮತ್ತು 16ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 20 ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ವೇಳೆ ಬೋನಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

