ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಆಭರಣ ಖರೀದಿ, ಚಿನ್ನದ ಷೇರುಗಳು ಇಳಿಕೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಏರುಪೇರು
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿ ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ.
Published : May 11, 2026 at 3:32 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಷೇರುಗಳೂ ಇಂದು (ಸೋಮವಾರ) ಕುಸಿದಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ.
ಸ್ಕೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶೇಕಡಾ 12.24ರಷ್ಟು ಕುಸಿದರೆ, ಸೆನ್ಕೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಶೇ.11ರಷ್ಟು ಇಳಿದಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಶೇ.9.99ರಷ್ಟು, ತಂಗಮಯಿಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶೇ.9.79ರಷ್ಟು, ಟೈಟಾನ್ ಕಂಪನಿ ಶೇ.8ರಷ್ಟು, ತ್ರಿಭೋವಂದಸ್ ಭೀಮ್ಜಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಶೇ.6.83ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಸಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಶೇ.5.67ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿಕೆಯು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಭರಣಗಳ ಬೇಡಿಕೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಏರಿಳಿತ: ಇಂದಿನ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಏರಿಳಿತ ದಾಖಲಿಸಿತು. 30 ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1,082.40 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 76,243.56ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೆ, 50 ಷೇರುಗಳ ಎನ್ಎಸ್ಇ-ನಿಫ್ಟಿ 309.45 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 23,865.10ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಸದ್ಯದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 1065 ಅಂಕ (ಶೇಕಡಾ 1.38), ನಿಫ್ಟಿ 288 ಅಂಕ (ಶೇಕಡಾ 1.20)ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 4.32 ಶೇಕಡಾ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 105.7 ಡಾಲರ್ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಭಾನುವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸೇವೆ, ಕಾರ್ಪೂಲಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (ಇವಿ) ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸಾಗಣೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಚೇರಿಗಳು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧವು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೊರೊನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂಧನವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು.
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಮೋದಿ, ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
