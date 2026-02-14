ETV Bharat / business

ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಸಮೃದ್ಧ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ!

ಇಂದಿನ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1.5 ಕೋಟಿ ಉಳಿತಾಯ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 14, 2026 at 3:44 PM IST

3 Min Read
ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟವಾಗಿದೆ, ಜತೆ ಜತೆಗೆ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಘಟ್ಟ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದ ಬಳಿಕ ಉಳಿತಾಯದ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1.5 ಕೋಟಿ ಉಳಿತಾಯ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯ ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹೆ ಮಾಡಿದರೂ ಈ ಹಣವು ಕೇವಲ 18 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿ 85 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಆಗ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ, ಹಣವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಲು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿಸಿ, ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕಡಿವಾಣ: ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಅಗತ್ಯಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಣ ಸಾಕಾಗದೇ ಹೋಗಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಶೇ 20 ರಷ್ಟು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಣದ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು.

ರಿಟರ್ನ್​​ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಶೇ. 14 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವಾಗ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು.

ಟಾಪ್​- ಅಪ್​: ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. 10 ಲಕ್ಷದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಾಲಿಸಿ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸರಿದೂಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್​ 10 ಲಕ್ಷದ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು 25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಟಾಪ್​ಅಪ್​ ಮಾಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯೊದಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರಲಿದೆ.

ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ನಿವೃತ್ತಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸರಳ, ಉತ್ತಮವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಕ್​ ಇನ್​ ಪಿರಿಯಡ್​, ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್​ ಪಾಲಿಸಿಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಭವರಸೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಾಲಬೇಡಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್​ ಫಂಡ್​, ನಿಗದಿತ ಠೇವಣಿ, ಬಾಂಡ್​ಗಳಂತಹ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ರಿಟರ್ನ್​ ಜೊತೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ: ಒಂದೇ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ತುರ್ತು ನಿಧಿ: ತುತ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 12 ತಿಂಗಳ ಖರ್ಚಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮೂಲವಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್​ ಆಫೀಸ್​​ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂತಸದ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಗಳು ಸದಾ ಸಹಕಾರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ಈ ಕೂಡಲೇ ಮುಂದಾಗಿ, ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಓದುಗರ ಗಮನಕ್ಕೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳಾಗಿವೆ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

