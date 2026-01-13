ETV Bharat / business

PhonePeದಿಂದ  ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪರಿಚಯ;  ಇನ್ಮುಂದೆ CVV ನಮೂದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ;  ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್

'PhonePe PG Bolt' ಎಂಬ ಹೊಸ ಸೇವೆ ಆರಂಭ - ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ - ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

Phone pay
ಬಳಕೆದಾರರ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಫೋನ್ ಪೇ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 13, 2026 at 9:51 AM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ದೈತ್ಯ PhonePe ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ 'PhonePe PG Bolt' ಎಂಬ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. Visa ಮತ್ತು MasterCard ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ CVV ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಬಳಕೆದಾರರ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಏನಿದು ಫೋನ್​​ ಪೇ ಪಿಜಿ ಬೋಲ್ಟ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆ?; PhonePe ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇ ತಂದಿರುವ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು 'ಡಿವೈಸ್ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್' (ಸುರಕ್ಷಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನ ) ಎಂಬ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವೀಸಾ, ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು PhonePe ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, PhonePe ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇ ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಾಗ CVV ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಇದು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್; ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಂತಗಳಿವೆ. ಆದರೆ 'ಬೋಲ್ಟ್' ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಟೋಕನ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದೇ ಸಾಧನದಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ CVV ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಪಾವತಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಫೋನ್‌ಪೇಯ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು 'ಟೋಕನೈಸೇಶನ್' ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಪಾವತಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು, ಪಾವತಿ ಪುಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತಡವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ. PhonePe ಸ್ಥಳೀಯ SDK ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ವಹಿವಾಟುಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ತಪ್ಪುಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಪಾವತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ PhonePe ತಂದಿರುವ ಈ 'ಬೋಲ್ಟ್' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಪೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

