ಈ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ: ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪರಿಚಯಿಸಿದ PhonePe
PhonePe ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ - UPI ಪಿನ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಬಹುದು ಹಣ
Published : February 21, 2026 at 3:52 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಇಂದಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿವೆ. ಈಗ ಬಹುತೇಕರು ನಗದನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಫೋನ್ ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ನಂತಹ UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.
ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫೋನ್ ಪೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೊಂದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು UPI ಪಿನ್ ನಮೂದಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಳಸಿ ನೀವು ಫೋನ್ ಪೇಯಿಂದ 5 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ನೀವು 5 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ UPI ಪಿನ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತ: ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫೋನ್ ಪೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ನಮೂದಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪಾದ ಪಿನ್ ಅಥವಾ ಮರೆತುಹೋದ UPI ಪಿನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ iOS ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ PhonePe ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಮುಖಪುಟದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ನೀವು ಪರದೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಾವತಿ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಈ ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ವಿವರಗಳು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ Activate ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಗ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ UPI ಪಿನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅದು Register Biometric ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರಿಸಿದರೆ, Biometric Payments Activated ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದೇಶ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ನೀವು ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಆ ಬಳಿಕ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಆಯ್ತು.
