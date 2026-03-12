ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಅಡಚಣೆ: ಔಷಧ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 10-20ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಔಷಧ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಜವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮದ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 12, 2026 at 9:52 PM IST
ಮುಂಬೈ: ಅಮೆರಿಕ -ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷವು ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಔಷಧ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಔಷಧ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಬಫರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ 10-20ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸರಕು ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿರುವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ಔಷಧ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಜಲಸಂಧಿಯು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಔಷಧೀಯ ಒಳಹರಿವಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಿಗೆ 'ಮತ್ತೊಂದು ಅಜೈವಿಕ ಕೋವಿಡ್': ಕೋಟಕ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಅನಿಂದ್ಯಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಈ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ - ಯುಗದ ಆಘಾತಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಜೈವಿಕ ಕೋವಿಡ್ ಎಂದು ಅನಿಂದ್ಯಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ, ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಏಕಕಾಲಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಗುರುವಾರ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $100 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಔಷಧ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಕ್ರಿಯ ಔಷಧೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಔಷಧೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ 15-16 ರಷ್ಟು ಯುರೋಪ್ನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಂತಹ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ಕೀ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಸಿರಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅನಿಲಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಪಡಿತರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
ಸರಕು ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ: ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆಲ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭಯ್ ಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ವಿತರಣೆಯೂ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳು, ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನೋಂದಾಯಿತ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೈಲಾಸ್ ತಂಡಲೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಡಿತರ ಸಿಎನ್ಜಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಔಷಧ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 10–20ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಂಡಲೆ ಇಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ನಂತರ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಔಷಧ ರಫ್ತುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವ ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ರಫ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ (USFDA) ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ದುಬೈ, ಓಮನ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಂತಹ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಮರುಮಾರ್ಗ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಸಾಗಣೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಲಿವೆ. ಇದು ರಫ್ತುದಾರರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಂಡಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ಹಂತದ ಪರಿಣಾಮ: ಅನಿಂದ್ಯಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮೂರು ಹಂತದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದು ತೈಲ, ಅನಿಲ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಮಿತ್ರ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲಭ್ಯತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಫರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ: ತಯಾರಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬಫರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ.
1980 ರ ಇರಾನ್-ಇರಾಕ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ರಫ್ತು ಹಿನ್ನಡೆಗಳು ಆಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಸ್ತಾನುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಿರಂತರ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಭಾರತದ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
