ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಶೇ 100 ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?: ಇಪಿಎಫ್ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!
ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ನೌಕರರು ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?. ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
Published : November 4, 2026 at 1:41 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO)ಯು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PF) ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ (CBT) ಹೊರಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ವಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತಮ್ಮ ನಿಧಿಯ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ನಿಂದ ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಲಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಉಳಿದ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ನೌಕರನ ಪಾಲು, ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಪಾಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರ ಸತತ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದೇ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅಂತಿಮ ಇತ್ಯರ್ಥ (ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್)ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ಭಾಗಶಃ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಈಗಿನ 13 ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ.
1. ಅಗತ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ
- ಖಾತೆದಾರರು ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಹತಾ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್ಇ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 10 ಬಾರಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
- ವಿವಾಹದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 5 ಬಾರಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
2. ವಸತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ
ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಮನೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು/ನವೀಕರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ನೌಕರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 5 ಬಾರಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ.
3. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ
ನೌಕರ ತಾನು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಳಿಯು ಸೂಚಿಸಿದ ಇತರ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯರು ಒಂದೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ 75ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಉಳಿದ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ, ಸದಸ್ಯರು ಸರಿಯಾದ ಫಾರಂ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ, ಭಾಗಶಃ ಹಣ ಅಥವಾ ಮುಂಗಡ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಫಾರಂ 31 ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಫಾರಂ 19 ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸರಳ ಮತ್ತು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆವೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳು ಕೇವಲ 3 ರಿಂದ 7 ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಲಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಆಟೋ-ಮೋಡ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಅರ್ಹ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳು ಕೇವಲ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಆದರೆ, ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಆಫ್ಲೈನ್ (ನೇರ ಕಚೇರಿ ಭೇಟಿ ಅಥವಾ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 20 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸದಸ್ಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ 7 ರಿಂದ 15 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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