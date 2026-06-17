ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಆರೈಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶೇ 41ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ; ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನ ಪ್ರಿಯರು ಹೆಚ್ಚು!
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 41 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
Published : June 17, 2026 at 7:37 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮುದ್ದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಅಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆ, ಅಂದಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಆರೈಕೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 2025 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2026 ರ ನಡುವೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಆರೈಕೆ ಆದೇಶಗಳು ಶೇಕಡಾ 41 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿವೆ. ಇದು ಸರಳ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರೈಕೆ - ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ರೂಪಾಂತರ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಶ್ವಾನಗಳ ಶಾಂಪೂಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 600 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಧಾನ್ಯ - ಮುಕ್ತ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಆಹಾರವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 152 ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಇತರ ವರ್ಗಗಳಿಗಿಂತ ಟ್ರೀಟ್ಗಳು ಮುಂದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಗಳು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಆರೈಕೆಯ ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 96 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ.
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ. ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 60 ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಆಹಾರದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಡೇಟಾ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಕ್ಕುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಭಾರತದ ಬೆಕ್ಕು ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂಬೈ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಕ್ಕು ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ನಗರವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. 10 ಬೆಕ್ಕು- ನಾಯಿ ಆಹಾರದ ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 8 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ನಾಯಿ - ಪ್ರೀತಿಯ ನಗರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ನಗರಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಕ್ಷಿ ಆಹಾರವು ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 178 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರೆ, ಮೊಲದ ಆಹಾರದ ಬೇಡಿಕೆ ಶೇಕಡಾ 130 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಮುದ್ದು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 66 ರಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಗಳು, ಆಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗರೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಭಾರತದ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೈಕೆ ರಾಜಧಾನಿ ಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ನೋಯ್ಡಾ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಿಟಿಗಳಿವೆ.
ಗುರುಗಾಂವ್ ಭಾರತದ ಪೆಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ 100 ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ 37 ಟ್ರೀಟ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಈ ನಗರವೊಂದೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾನ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ವರೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಗಳ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಶ್ವಾನದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಶೇಕಡಾ 245 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಪ್ರೋಟೀನ್ - ಭರಿತ ಪೆಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
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