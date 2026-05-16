ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?
- ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? – ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ತೊಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ.
Published : May 16, 2026 at 9:11 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಈಗೀಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೇ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದೆಯೇ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸಾಲಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗದಂತೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲಗಾರರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆಟೋ-ಡೆಬಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಾಲಗಾರನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪಾವತಿಗಳು ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ಅವು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿಯ ನಂತರವೂ ಕಂತು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ದಂಡ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ₹400 ರಿಂದ ₹500 ವರೆಗಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬಿತ ಪಾವತಿಗಳ ಕುರಿತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯೂರೋ CIBಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲದ ವಿಳಂಬ ಪಾವತಿಗಳ ಕುರಿತು ವರದಿಯನ್ನು ಸಿಐಬಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಅವಧಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರೆಗಳು, ಪಠ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳು, ಇಮೇಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳ ಕುರಿತು ಸಕಾಲಿಕ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬಹುದು. ಈ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಸಹ ಆರ್ಬಿಐ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಬರಲಿದೆ ನೋಟಿಸ್: ನಿಮ್ಮ ಪಾವತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಸಹ - ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಬಹುದು. ಸಹ - ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅವರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗೆ ಕೂಡಾ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾವತಿಗಳ ಕುರಿತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಲವಾರು ಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನೋಟಿಸ್ ಸಹ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ, ನೀವು ಈ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲದ EMI ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರಬಹುದು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐ ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಕೆಲ ಶಿಫಾರಸುಗಳು;
ತುರ್ತು ನಿಧಿ: ಯಾವುದೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನೀವು ಯಾವಾಗಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಧಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಗದು: ಇಎಂಐ ಆಟೋ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಭವಿಷ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ, ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನುರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
