ಚಿನ್ನದ ಅಡಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಲ: ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್: ಏನೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳಿವೆ?
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರ ಬಳಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು 3.8 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ( ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 335 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿವೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೊಂದಿರುವ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನವು ಕಳೆದ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 34,600 ಟನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ಕಂಪನಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವೇ ಒಟ್ಟು 3.8 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ( ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 335 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬಳಕೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಏನು?: ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ, ಮಗಳು ಅಥವಾ ಸೊಸೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ.
ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣದ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ, ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 1ಲಕ್ಷದ 20 ಸಾವಿರ ರೂ ದಾಟಿದೆ.
ಲಾಕರ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅಡಮಾನವಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (NBFC) ಮೇಲಾಧಾರವಿಲ್ಲದೇ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 12,000 ರೂ. ಮೀರಿರುವುದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಡಮಾನದ ಮೇಲೆ 8,934 ರೂ. ವರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಮೇಲಾಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಸುಲಭ: ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಹೊಸ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ರೋಗಗಳು ಹರಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಬಹುತೇಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ತೀವ್ರ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತುರ್ತು ನಿಧಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸರ ಮತ್ತು ಬಳೆಗಳನ್ನು ಅಡಮಾನವಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಭರಣಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಜನರು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇರಿಸಿ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಲದಾತರಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಡ್ಡಿದರ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಈಗ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು NBFCಗಳು ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
ಬಂಗಾರದ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಅಡಮಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ: 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನ ಇಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಆಭರಣಗಳು/ನಾಣ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಡಮಾನ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಚಿನ್ನವಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಬಳೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಡಮಾನ ಇಡಬಹುದು. ಹರಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ, ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ 999 ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 1,21,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ. ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,12,000 ರೂಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ 10 ಗ್ರಾಂ ಅಡಮಾನದ ಮೇಲೆ ರೂ. 89,340 ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳಿಗೆ 81,900 ರೂ ವರೆಗಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಅಡಮಾನ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಅಸುರಕ್ಷಿತ/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಇವು 10 - 18% ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಅಡಮಾನ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ - ವಿಳಾಸ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಫೋಟೋಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಾಲಗಾರನು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಾಲ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ 1-2 ರಷ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 1,000-2000 ರೂ. ಆಭರಣಗಳು ಮೇಲಾಧಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಹ ಅಡಮಾನದಾರರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪಾವತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊತ್ತವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಂಗಾರದ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇ 75 ರಷ್ಟು ಸಾಲ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, 30 ದಿನಗಳ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಆ ಮೌಲ್ಯದ ಗರಿಷ್ಠ 85 - 75% ಸಾಲವಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇ 85 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇ 75ರ ವರೆಗೆ ನೀಡಬಹುದು.
ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ: ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಅಸಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬದಲು ನಿಧಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ 3 - 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ (ಬುಲೆಟ್ ಪಾವತಿ) ಪಾವತಿಸುತ್ತೇವೆ.. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಲನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.
ನಾವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 3 ತಿಂಗಳ ಬುಲೆಟ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ 8.75%, 3 ತಿಂಗಳ ಬುಲೆಟ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ 8.95% ಮತ್ತು 12 ಬುಲೆಟ್ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಶೇ 9.05ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಶೇ10ರಷ್ಟು ಇದೆ . ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬಡ್ಡಿದರವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ತೂಕ, ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅವಧಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 12 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ 8934 ರೂ. ಸಾಲ ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 8190 ರೂ. ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ 42 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೃಷಿ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇ 75, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 8300 ರೂ. ವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ 17.5ರಷ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ, 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೇವಲ 10% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀವು 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಮುಕ್ತಾಯ ಪೂರ್ವ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ 1.18% ವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
