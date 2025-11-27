ETV Bharat / business

ಪೇಟಿಎಂ ಪಾವತಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆರ್‌ಬಿಐ ಅನುಮೋದನೆ: ಷೇರುಗಳ ಜಿಗಿತ

ಪೇಟಿಎಂ ಅಂಗ ಪಿಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ಗೆ ಪಾವತಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆರ್‌ಬಿಐ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿವೆ.

paytm-arm-ppsl-gets-rbi-nod-to-operate-as-payment-aggregator
ಪೇಟಿಎಂ (IANS)
author img

By PTI

Published : November 27, 2025 at 1:49 PM IST

2 Min Read
ನವದೆಹಲಿ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಪೇಟಿಎಂಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಪಿಪಿಎಸ್ಎಲ್) ಗೆ ಬುಧವಾರ ಅಧಿಕೃತ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದ ಕಾರಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಪೇಟಿಎಂ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಗಳು ಕೊನೆಗೂ ಪುನಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ.

ಈ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪೇಟಿಎಂ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಂಪನಿಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಾಯುವಿಕೆಯು ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2025ರಂದು ತಾತ್ವಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಒನ್ 97 ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್‌ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ವಸಾಹತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 2007ರ ಅಡಿ ಪಾವತಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕವಾಗಿ (Aggregator) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆರ್‌ಬಿಐ ನವೆಂಬರ್ 26, 2025ರಂದು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ನವೆಂಬರ್ 26, 2025ರಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಪಿಪಿಎಸ್ಎಲ್) ಗೆ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ವಸಾಹತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 2007ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್​ ಆಗ್ರಿಗೇಟರ್​ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಸಿಒಎ) ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಒನ್ 97 ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್ 25, 2022ರಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲಿನ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಕವು ತೆಗೆದುಹಾಕಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನವೆಂಬರ್ 2020ರಲ್ಲಿ, ಪಿಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಪಾವತಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್​​ಗೆ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ನವೆಂಬರ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಸ್​ಎಲ್​​ನನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆರ್​ಬಿಐ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಫ್​ಡಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ 3 ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮರುಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಬಳಿಕ, ಕಂಪನಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 14, 2022ರಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ OCL (One97 ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ನಿಂದ ಎಫ್​ಡಿಐ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ 3 ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ವಹಿವಾಟು ಜಿಗಿತ: ಆರ್‌ಬಿಐ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಪರವಾನಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೇಟಿಎಂ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಒನ್ 97 ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ನವೆಂಬರ್ 27ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ವಹಿವಾಟಿನ ವೇಳೆ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ತಲಾ 1,309.1 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು.

