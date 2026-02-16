ETV Bharat / business

PAN ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯೇ?; ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​​ನಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ!

ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಪಾನ್​ ಕಾರ್ಡ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯೇ? - ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ನವೀಕರಿಸಿ!

PAN CARD CORRECTION
PAN CARD CORRECTION (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 16, 2026 at 3:38 PM IST

2 Min Read
ಹೈದರಾಬಾದ್: ತಕ್ಷಣದ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಎಂದರೆ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತುರ್ತಾಗಿ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಪರ್ಸನಲ್​ ಲೋನ್​​​ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು PAN ಕಾರ್ಡ್​ಗಳು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು, ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಯಾನ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲಗಳಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆಯೇ? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಅವರು ಅದನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ. ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಗುಣಿತ ತಪ್ಪುಗಳಿವೆ ಎಂದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಲ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುರ್ತು ಆಗುತ್ತದೆ.

ನಂತರ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಓಡುತ್ತೀರಿ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂದಣಿ ಇದ್ದರೆ ಪಾಳೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕುಂತಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

  • ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್​ ಮಾಡಿ NSDL ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
  • ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇವೆಗಳ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪುಟ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ PAN ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ PAN ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ
  • ನಂತರ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವರ್ಗ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ PAN ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
  • ಮುಂದಿನ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು 'ಸಲ್ಲಿಸು' ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  • ನಂತರ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬಯಸುವ ತಪ್ಪಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
  • ನಂತರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪುರಾವೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ, ಸಹಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (ಆಧಾರ್ ನಂತಹ) ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ UPI ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ.
  • ಪಾವತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, PAN ಕಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನೀವು ಈ PDF ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಮುಂದೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು PAN ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನವೀಕರಿಸಿದ PAN ಕಾರ್ಡ್ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು

