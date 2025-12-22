ಕಾಂಡೋಮ್ ಖರೀದಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಹಕ: ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನ ಈ ವರದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗ್ತೀರಿ!
ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನ 2025ರ ವರದಿಯು ದೇಶದ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
Published : December 22, 2025 at 8:39 PM IST
‘ಹೌ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟೆಡ್ 2025’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವರದಿಯು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಐಫೋನ್ ಪ್ರೇಮಿಯೊಬ್ಬರು, ಒಂದೇ ಸಲ ಮೂರು ಐಫೋನ್ 17 ಖರೀದಿಸಲು 4.3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನೋಯ್ಡಾ ಮೂಲದ ಗ್ರಾಹಕನೊಬ್ಬ ಟೆಕ್ನೋ-ಹಾಲಿಕ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು, ಎಸ್ಎಸ್ಡಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಬೋಟಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ 2.69 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಖರೀದಿಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಂದರೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿಯ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ವರದಿಯು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ, ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 666 ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ 68,600 ರೂ. ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿ: ಧಂತೇರಸ್ ಹಬ್ಬದಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2025ರಲ್ಲಿ 400% ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 68,600 ರೂ. ಟಿಪ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕನೊಬ್ಬ ಒಟ್ಟು 1,06,398 ರೂ.ಗಳ 228 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಂಡೋಮ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಅನುಕೂಲತೆ, ವೇಗ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿದಂತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 127 ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕಾಂಡೋಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ 24% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖರೀದಿಗಳ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವರದಿಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಗ್ರಾಹಕರು ರೂ. 2.41 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಆರ್ಡರ್ಗಳು: ಕರಿಬೇವು, ದಹಿ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯ MVPಗಳು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಭಿಮಾನಿ 368 ಕರಿಬೇವು ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಅಂದರೆ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಾರ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ 2025 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (1,197 ಆರ್ಡರ್ಗಳು), ಮುಂಬೈ (1,142), ಕೊಚ್ಚಿ (1,089) ಮತ್ತು ಗುರ್ಗಾಂವ್ (1,033) ನಿಂದ ಬಂದಿವೆ, ಪ್ರತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 2025 ರಲ್ಲಿ 1,000-ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆದಾರರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಸ್ಪೆಂಡರ್ಸ್, ವೈಲ್ಡ್ಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಐಕಾನ್ಗಳು:
- ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ನೂಡಲ್ಸ್ಗಾಗಿ 4,36,153 ಲಕ್ಷ ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಮುಂಬೈನ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ರೆಡ್ ಬುಲ್ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀಗಾಗಿ 16.3 ಲಕ್ಷ ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಹೈದರಾಬಾದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಗುಲಾಬಿಗಳಿಗಾಗಿ 31,240 ಸಾವಿರ ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
- ಚೆನ್ನೈನ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಬಳಕೆದಾರನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತು, ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ 2.41 ಲಕ್ಷ ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ
- ನೊಯ್ಡಾದ "ಜಿಮ್-ಬ್ರೋ" 1,343 ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ 2.8 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
