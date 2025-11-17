ETV Bharat / business

ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ - ಬೆಂಜ್​ ಕಾರುಗಳ ರ‍್ಯಾಲಿ: 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲಾಸಿಕ್‌ಗಳ ವೈಭವ; ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಗಗನಕ್ಕೇರಿತ್ತು. ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ - ಬೆಂಜ್​ ಕ್ಲಾಸಿಕ್‌ಗಳು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇದು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಕಾರರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ - ಬೆಂಜ್​ ಕಾರುಗಳ ರ‍್ಯಾಲಿ (IANS)
ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಕಾರು ರ‍್ಯಾಲಿಯ 12 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ - ಬೆಂಜ್​ ಕ್ಲಾಸಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವಿಂಟೇಜ್ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.

ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಕಾರುಗಳು ಭಾಗಿ: ಸಂಘಟಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿವಾರದ ರ‍್ಯಾಲಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವು ನೂರಾರು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಾಂದ್ರಾದ ತಾಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಂಡ್‌ನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಹುಲ್ಲುಹಾಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.

ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ - ಬೆಂಜ್​ ಕಾರುಗಳ ರ‍್ಯಾಲಿ (IANS)

ಈ ವರ್ಷದ ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲಾತೀತ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ - ಬೆಂಜ್​ ಕ್ಲಾಸಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಐಕಾನಿಕ್ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 75 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರುಗಳು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದವು ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನೆಚ್ಚಿನ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್​ ಕಾರುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್​ ಕಾರುಗಳ ರ‍್ಯಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದಾಖಲೆಯ ಜನಸಂದಣಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳ ನಕ್ಷತ್ರದ ಶಾಶ್ವತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆಂಜ್​​ ನೊಂದಿಗೆ 120 ವರ್ಷಗಳ ಮೋಟಾರ್‌ಸ್ಪೋರ್ಟ್‌ನ ನಂಟಿದೆ. ಈ ಆಚರಣೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕಾರು ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತು ಎಂಬ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ - ಬೆಂಜ್​ ಕಾರುಗಳ ರ‍್ಯಾಲಿ (IANS)

’ಮಹಾ’ ಸಚಿವರಿಂದ ರ‍್ಯಾಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ: ರಾಜ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಆಶಿಶ್ ಶೆಲಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊದಲ AMG ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಐಕಾನಿಕ್ W108 ರೆಡ್ ಪಿಗ್ ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋಡಾದ ಪ್ರತಾಪ್‌ಸಿನ್ಹ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 280CE ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಬೆಂಜ್​​ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ:​​ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಗಗನಕ್ಕೇರಿತ್ತು. ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆಂಜ್​ ಕ್ಲಾಸಿಕ್‌ಗಳು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇದು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಕಾರರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಟೊಯೋಟಾದಿಂದ ಹೊಸ ಪಿಕಪ್​ ಟ್ರಕ್: ಇದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗಳಿವು

