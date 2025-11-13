Orbit Rupay Prepaid Card: ಮೆಟ್ರೋ, ಬಸ್, ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಪಾವತಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಡ್
ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ, ದೆಹಲಿಯಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ನಿರ್ವಾತವನ್ನು ಆರ್ಬಿಟ್ ವಾಲೆಟ್ ರುಪೇ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ತುಂಬುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
Published : November 13, 2025 at 8:38 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವೃತ್ತಿಪರರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಬಳಸಲು ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಬಿಟ್ ವಾಲೆಟ್ ರುಪೇ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಾವತಿಗೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ELCIA), ಟೊಯೋಟಾ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ (TMF) ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (WRI) ಇಂಡಿಯಾದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 149 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ (NPCI) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ (NCMC) ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಮಹಾನಗರಗಳು, ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗಮ, ನಗದುರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್, ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವೇಳೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗೆ ಇದು ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಳಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸುಸ್ಥಿರ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದೊಂದಿಗೆ ಹಸಿರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಜವೇರಿ, ಅಮನ್ ಬಿಶ್ತ್ ಮತ್ತು ಶಿಖಾ ಚೌಕ್ಸೆ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಬಿಟ್ ವಾಲೆಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಡ್ಜಿಂಗ್ ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು BMRCL, BMTC, ಮೆಟ್ರೋಗಳಲ್ಲೂ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?: ಆರ್ಬಿಟ್ ವಾಲೆಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತರ ಬೇರೆ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಪಾವತಿಗಳಿಗೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಬಿಟ್ ವಾಲೆಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಸರಳವಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಡ್ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು
- ಇದರಲ್ಲಿ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಇರಲಿದೆ. 750 ರೂಪಾಯಿ ಮೆಟ್ರೋಗೆ, ಇತರ ಬಳಕೆಗೆ 750 ರೂಪಾಯಿ ಇರಲಿದೆ.
- ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 1ರಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ಮೆಟ್ರೋದ ಪೀಕ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 5, ನಾನ್ ಪೀಕ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ.
- ನಡ್ಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೆಟ್ರೋ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್
- ಸಾರಿಗೆ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್ಬಿಟ್ ವಾಲೆಟ್ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಶಿಖಾ ಚೌಕ್ಸೆ "ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂಧನ ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಹನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆರ್ಬಿಟ್ ವಾಲೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ಈಗ ಮೆಟ್ರೋಗಳು ಮತ್ತು ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ: ಆರ್ಬಿಟ್ ವಾಲೆಟ್ ರುಪೇ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಆರ್ಬಿಟ್ ವಾಲೆಟ್ನ ಸಿಇಒ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಜವೇರಿ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಒಂದೇ, ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಪಾವತಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಡ್-ಮೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸುಸ್ಥಿರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು: ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಜವೇರಿ, ನಾವು ಬಹು ನಿರ್ವಾಹಕರೊಂದಿಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (MTC) ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ 3,500+ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ಮೆಟ್ರೋ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 8 ಕೋಟಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ನಾವು ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
