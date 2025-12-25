ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 800ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು CIBIL ಸ್ಕೋರ್: ಇದೇಕೆ? ನಾವೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದೇ? 7 ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
800ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಡ್ಡಿದರ ಉಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 800ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
Published : December 25, 2025 at 4:25 PM IST
ನೀವು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬೇಗ ಅನುಮೋದನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಾಲಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೌಕಾಸಿ ಅಥವಾ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಒಂದೇ ಎಂದು ಅನೇಕರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೀಡುವ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಗಳಿವೆ ಸರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಕ್ವಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್, CRIF ಹೈಮಾರ್ಕ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು RBIನಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಯೂನಿಯನ್ ಸಿಬಿಲ್ ಇವುಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ CIBIL ಅನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, CIBIL ಎಂಬುದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.
CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಶ್ರೇಣಿ 300ರಿಂದ 900ರ ವರೆಗಿರುತ್ತದೆ. 800ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದೂ, 800 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಕೇವಲ ಶೇ.10-20ರ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅಂದಾಜು. ಹೆಚ್ಚಿನವರು 700-750, 750-800ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾವತಿ ಇತಿಹಾಸ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಳಕೆಯ ಅನುಪಾತ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಉದ್ದದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ದರೂ ಸಹ 800 ಸ್ಕೋರ್ ತಲುಪುವುದು ಕಷ್ಟವೇ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಕೊರತೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಅನೇಕರನ್ನು 800ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ನಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಾಗಾದರೆ, 800 ಸ್ಕೋರ್ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ಖಂಡಿತಾ ಸಾಧ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ,
1. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸುಧಾರಿಸಲು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಗಳು, ಇಎಂಐಗಳು, ಇತರ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲೇಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪರಿಣಾಮ ಶೇ.30ರಿಂದ 35ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಗಾಗಿ ತಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
2. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಳಕೆಯ ಅನುಪಾತ: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಳಕೆಯ ಅನುಪಾತ (CUR) ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ನೀವೆಷ್ಟು ಬಳಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ CUR ಅನುಪಾತವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಅನುಪಾತ ಶೇ.30 ಮೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟೂ ಉತ್ತಮ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ CURR ನ ಪರಿಣಾಮ ಶೇ.25-30ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
3. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸ: ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಳೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಇತಿಹಾಸವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
4. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿಶ್ರಣ ಗೊತ್ತೇ?: ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಮನೆ, ವಾಹನ, ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲಗಳೆಂದು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಲವನ್ನು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲಗಳು ಎನ್ನುವರು. ಈ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿಶ್ರಣವು ಶೇ.10-15ರಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.
5. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅರ್ಹತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ: ನೀವು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಸಾಲದಾತ ಕಂಪನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಹತಾಶನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಾಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬದಲು, ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
6. ಸಾಲ ಇತ್ಯರ್ಥ: ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ಇದು ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 800ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸಾಧಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಾಲ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ.
7. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿ: ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಕನ್ನಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪೇ. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ, ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕಗಳು, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮೂದಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
