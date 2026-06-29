ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ 'ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ' ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿದ ಆರ್ಬಿಐ: ಎಷ್ಟು ಹಣಕ್ಕೆ - ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ? ಯಾವಾಗಿಂದ ಜಾರಿ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ. ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಹಾರ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿದ ಆರ್ಬಿಐ.
Published : June 29, 2026 at 8:38 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾದ ಬಳಿಕ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ತಮ್ಮ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಈಗ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದರ ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ, 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಆರ್ಬಿಐ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿತ್ತು. ಅದನ್ನು 2026ರ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಜೂನ್ 24 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2027ರ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಹಣ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನೂ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಆರ್ಬಿಐ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಯುಪಿಐ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗೆ ತುತ್ತಾದರೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಲೇಬೇಕು. ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮರಳಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಳಿ ವಂಚನೆಗೀಡಾದರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ, ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
50 ಸಾವಿರವರೆಗಿನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಲಭ್ಯ: ಈಗಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ಹೊಸ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೂ ಹೊಣೆ ಹೊರಬೇಕಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಗರಿಷ್ಠ ₹50,000 ವರೆಗಿನ ವಂಚನೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ವಂಚನೆಯಾದ 5 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ: ಆರ್ಬಿಐ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯು ಹಲವಾರು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಲಭ್ಯ. ವಂಚನೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಡೆದಿರಬೇಕು. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಸಹಾಯವಾಣಿ (1930) ಮೂಲಕ ಐದು ದಿನದಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೂ ದೂರು ನೀಡಿರಬೇಕು.
ಪರಿಹಾರ ಎಷ್ಟು?: ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದಕ್ಕೆ 15 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಟ್ಟು ₹40,000 ನಷ್ಟದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ₹25,000 ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರ ನಿಯಮಗಳು ಈ ₹25,000 ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತನಿಗೆ ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟದ ಶೇಕಡಾ 85 ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ₹21,250 ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆ?: ಅನಧಿಕೃತ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ನಡೆದ ವಂಚನೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ವೇಳೆ ವಂಚನೆ, ಪಾವತಿ ವೇಳೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ ಕದ್ದಾಗ, UPI, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಂಚನೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೋಷದಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ವಂಚನೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ?: ವಂಚನೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದರೂ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ-OTP ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡುವ ವಂಚನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದರೂ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ.
ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಯಾರು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ?: ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ಅಂದರೆ, 29,412 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವು ನಷ್ಟದ 85% ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ಶೇಕಡಾ 65 ರಷ್ಟು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇ 10ರಷ್ಟನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಉಳಿದ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಂಚಕ ಬಳಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭರಿಸಬೇಕು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಬೇಕು: ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ₹50,000 ವರೆಗಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾದರೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ/ ಹಣಕಳೆದುಕೊಂಡವನಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು?: ಯಾವುದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಹಂತವೆಂದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು. ಸೈಬರ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1930 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ www.cybercrime.gov.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ವಂಚನೆ ನಡೆದ 30 ರಿಂದ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ಕದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಇತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಂಚನೆ, ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ: ಟ್ರಾನ್ಸ್ಯೂನಿಯನ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ನೈಜೀರಿಯಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ.
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