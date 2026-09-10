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ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಲ್ಬಣ: ತೈಲ ದರ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 100 ಡಾಲರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಳ, ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್​ ಬೆಲೆಯೂ ಜಿಗಿತ

ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತೈಲ ಬೆಲೆಯು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 100 ಡಾಲರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

Oil Surges Above USD 100 A Barrel As US and Iran Launch New Attacks, While Gasoline Prices Also Jump
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 10, 2026 at 8:15 AM IST

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ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್(ಯುಎಸ್​): ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಬುಧವಾರ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 100 ಡಾಲರ್​ ದಾಟಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಉದ್ಯಮ, ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಜುಲೈ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೂರು ಅಂಕೆಗಳು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 101.21 ಡಾಲರ್​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಮಾನದಂಡ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 96.05 ಡಾಲರ್​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ದಾಳಿ, ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳು ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆಯು 100 ಡಾಲರ್​ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ತಜ್ಞರು, ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ನಂತಹ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಇಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಆಹಾರ, ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರ ವೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ನವೆಂಬರ್‌ನ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ಚುನಾವಣೆಗಳ ನಂತರ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು: ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಸಂಘರ್ಷದ ಮೊದಲು ವಿಶ್ವದ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗವು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಯು ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 120 ಡಾಲರ್​ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಬೆಲೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಂಡಿವೆ.

ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ತೈಲವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಬೆಲೆಗಳು ಯುದ್ಧಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 70 ಡಾಲರ್​ಗೆ ಇಳಿದವು. ಬಳಿಕ, ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು, ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವಿಫಲವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿದೆ.

ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಯುದ್ಧಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಂತೆ ಮಂಗಳವಾರ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿದ್ದವು. ಯುಎಸ್ ಪಡೆಗಳು ಐದು ಇರಾನಿನ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದವು. ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರ ಗುಂಪು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿತ್ತು.

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US IRAN NEW ATTACKS
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