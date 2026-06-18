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ಇರಾನ್​-ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ

ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

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ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 18, 2026 at 4:41 PM IST

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ಹಾಂಗ್​ಕಾಂಗ್​: ಇರಾನ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ, ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವೂ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇಂಧನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಜನರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದವು.

ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಂತರ ವರ್ಸೈಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್​ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಎಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಕೈ ಕೂಡ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐಆರ್​ಎನ್​ಎ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಇರಾನ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಲಸಂಧಿಯ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಒಪ್ಪಂದವು ತೈಲ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 300 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​​ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 15ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದೆ.

ತೈಲವು ಕೇವಲ ಯುದ್ಧದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಕೊಲ್ಲಿ ಹರಿವುಗಳು ಇಂಧನ ತಡೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಫೆಡ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ನೀತಿ ಸಭೆಯು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಫೆಡ್‌ನ ದ್ವಂದ್ವ ಆದೇಶವು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಈಗ ಎರಡನೆಯದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗೇವಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

STRAIT OF HORMUZ
TRUMP SIGNS DEAL TO REOPEN HORMUZ
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OIL PRICES SINK

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