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ಇರಾನ್​ ಜತೆ ಹೊಸ ಮಾತುಕತೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ: ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ

ಇರಾನ್​ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್, ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದುವರೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Oil Prices Fall Nearly 5% After US Announces New Iran Talks
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 3, 2026 at 9:39 AM IST

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ಟೋಕಿಯೊ, ಜಪಾನ್​: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘೋಷಣೆ ಬಳಿಕ ಸೋಮವಾರ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ಹರ್ಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಂದಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಯುದ್ಧವು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಭಾನುವಾರ ಸುಮಾರು ಬ್ರೆಂಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೀ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ನ ಬೆಲೆ ಶೇ. 4.69 ರಷ್ಟು ಇಳಿದು $83.81 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಇನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಶೇ. 4.67 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು $80.72 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಇರಾನ್​​​ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದ ನಂತರ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಭಾನುವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.

ಈಗ ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮಾತುಕತೆಯ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗದ ಕುರಿತು ಒಮಾನ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ.

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ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಒಪ್ಪಂದವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಐದು ತಿಂಗಳ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಈ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಇರಾನ್‌ನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡದಿರಲು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಸೌದಿ ಯುವರಾಜನೊಂದಿಗಿನ ಟ್ರಂಪ್ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು.

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