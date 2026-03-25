ಜನರೇ, ಭಯ ಬೇಡ; ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್​- ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ: ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಪೆಟ್ರೋಲ್​, ಡೀಸೆಲ್​ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಬಂಕ್​ಗಳತ್ತ ದೌಡಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
By ANI

Published : March 25, 2026 at 3:31 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ ಎಂದು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು (OMC) ಬುಧವಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್​, ಡೀಸೆಲ್​ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ದರವೂ ಏರಲಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಪಂಪ್​ಗಳ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೆಡೆ, ಬಂಕ್​ಗಳು ಬಂದ್​ ಆಗಿವೆ ಎಂಬ ಬೋರ್ಡ್​ಗಳನ್ನೂ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿವೆ.

ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ವದಂತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಧಾರರಹಿತ. ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ.

"ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿ ಹರಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧಾರರಹಿತ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧನದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಫ್​ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನಿದೆ. ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ" ಎಂದು ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BPCL) ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HPCL) ಕೂಡ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, "ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ LPG ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

"ಆತ್ಮೀಯ ಗ್ರಾಹಕರೇ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ LPG ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಇಂಧನ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ವದಂತಿಗಳಿಂದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಬಾರದು ಅಥವಾ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬೀಳಬೇಡಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಾದ್ಯಂತ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ತಡೆರಹಿತ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಇದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ತೈಲ ಕಂಪನಿಯಾದ ಕೋಕೋ ಮರಡು ಕೂಡ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. "ನಮ್ಮ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾವು ಲಭ್ಯರಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯ ಮತ್ತು ತೈಲ ಘಟಕಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

