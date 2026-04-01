ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯದ ಆಶಾಭಾವ: ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ ಕುಸಿತ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ವಹಿವಾಟು
ಶೀಘ್ರವೇ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ ಕುಸಿತ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ.
Published : April 1, 2026 at 6:07 PM IST
ಹಾಂಕಾಂಗ್/ ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬ ಆಶಾಭಾವ ಮೂಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಚೇತರಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಇಂದು ಭರ್ಜರಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತುಸು ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ.
ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಇಂದು ವಹಿವಾಟನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಗೂಳಿ ಓಟ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 1187 ಅಂಕ (ಶೇಕಡಾ 1.65) ಗಳಿಸಿ ವಹಿವಾಟು ಮುಗಿಸಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಫ್ಟಿ ಕೂಡ 348 ಅಂಕ (ಶೇಕಡಾ 1.56) ಪಡೆದು ಹೂಡಿಕದಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ನಗೆ ತರಿಸಿತು.
ಇತ್ತ ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ. ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಷೇರುಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಹಿವಾಟು ಇಂದು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಸ್ಪಿ 8.4% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 5,478.70 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಟೋಕಿಯೊದ ನಿಕ್ಕಿ 225 5.2% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 53,739.68 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.
ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ 2.3% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 25,346.42 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ, ಶಾಂಘೈ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 1.5% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 3,948.55 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ S&P/ASX 200 2.2% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 8,671.80 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ತೈವಾನ್ನ ಟೈಯೆಕ್ಸ್ ಶೇ.4.6 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ: ಐದನೇ ವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸಂಘರ್ಷವು ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ನಳನಳಿಸಿವೆ.
ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಕಂಟಕ ತಂದೊಡ್ಡಿರುವ ತೈಲ ದರದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಇಂದು ಶೇ. 4.4 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 99.44 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕ್ ಯುಎಸ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಶೇಕಡಾ 3.8 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 97.55 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
"ಸಂಘರ್ಷ ನಿಲುಗಡೆ ಭರವಸೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಯುದ್ಧವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಂಡರೂ ಸಹ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಥಾಮಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ತುಸು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 1.6% ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 4,751.80 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
