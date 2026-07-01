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ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ: ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​ಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್​ ರಿಲೀಫ್​

ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲ ದರ ಇಳಿಸಿದ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು. ಸತತ ಏರಿಕೆ ಬಳಿಕ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಇಳಿಕೆ.

LPG PRICE REDUCED
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 1, 2026 at 1:29 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಜನರ ಜೇಬು ಸುಟ್ಟಿದ್ದ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ 19 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್​​ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳ ದರ 183.50 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ದರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಈ ಕಡಿತದ ಬಳಿಕ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ 3,113 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 2,930 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

5 ಕೆಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರವೂ ಇಳಿಕೆ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು 5 ಕೆಜಿಯ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ (ಎಫ್​ಟಿಎಲ್​) ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನೂ 13 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಂತರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 5 ಕೆಜಿ ಎಫ್‌ಟಿಎಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ 808.50 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

ಗೃಹಬಳಕೆ ಅನಿಲ ದರ ಬದಲಿಲ್ಲ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲ ದರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾದರೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಲ್​​ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಈಗಿರುವ 942 ರೂಪಾಯಿ ದರದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಜೂನ್​ 7 ರಂದು 14.2 ಕೆಜಿಯ ಗೃಹಬಳಕೆ ಅನಿಲ ದರವನ್ನು 29 ರೂ. ಏರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಗ್ಯಾಸ್​ ದರ: ಇರಾನ್​​-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬೆಲೆ 3,113 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 1ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಯಾವಾಗ- ಎಷ್ಟು ದರ ಹೆಚ್ಚಳ? ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 1 ರಂದು 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು 111 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ, 5 ಕೆಜಿ ಎಫ್​ಟಿಎಲ್​ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು 27 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಾರಣ ಮಾರ್ಚ್ 7 ರಂದು ಮತ್ತೆ 60 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಎಪ್ರಿಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು 195.50 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್​​ನಲ್ಲಿ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಅನಿಲ ದರವನ್ನು 29 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

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LPG PRICE
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ಗ್ಯಾಸ್​ ದರ ಇಳಿಕೆ
FTL CYLINDER RATE
LPG PRICE REDUCED

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