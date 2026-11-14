ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಕಂಪನಿಯ $573 ಬಿಲಿಯನ್ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ ಖೋತಾ, ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆತಂಕ
ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಜೆನ್ಸೆನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಬಹು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿವಾದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವಂತಾಗಿದೆ.
Published : November 14, 2026 at 6:18 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಜೆನ್ಸೆನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಬಹು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿವೆ. ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಶೇಕಡಾ 13 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ, 573 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಷೇರುಗಳ ಈ ಕುಸಿತವು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವ ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಭಾರತದ 13 ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಚಿಪ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ. ಷೇರು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ರ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, 13 ಭಾರತೀಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಎನ್ವಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಪಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣವು 0.63% ರಿಂದ 12.12% ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಮಿರೇ ಅಸೆಟ್ S&P 500 ಟಾಪ್ 50 ಇಟಿಎಫ್' (Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF) ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಷೇರು ಬೆಲೆ: ಜೆನ್ಸೆನ್ ಹುವಾಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಗರಣದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 13, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ವಾರದ ಆರಂಭದಿಂದ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಷೇರುಗಳು ಶೇಕಡಾ 12.75 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 573 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಕರಗಿದೆ. ಎಸ್ಅಂಡ್ಪಿ 500 ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ, ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 6 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಎನ್ವಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಯಾವುವು?
ಎಸಿಇ ಎಂಎಫ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ 13 ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
- ಮಿರೇ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಪಿ 500 ಟಾಪ್ 50 ಇಟಿಎಫ್: ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 12.12 ರಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಮಿರೇ ಅಸೆಟ್ ಎನ್ವೈಎಸ್ಇ ಫ್ಯಾಂಗ್+ ಇಟಿಎಫ್: ಇದು ಶೇಕಡಾ 10.02 ರಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
- ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ನಾಸ್ಡಾಕ್ 100 ಇಟಿಎಫ್: ಇದು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 8 ರಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಐಸಿಐಸಿಐ ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಾಸ್ಡಾಕ್ 100 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್: ಇದು ಅಂದಾಜು ಶೇಕಡಾ 8.02 ರಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್: ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯ ಶೇಕಡಾ 4.91 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಎನ್ವಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
- ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿ: ಶೇಕಡಾ 4.74 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
- ಡಿಎಸ್ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಡ್: ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 0.91 ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
- ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲಾರ್ಜ್ & ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್: ಶೇಕಡಾ 0.63 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಷೇರು ಬೆಲೆಯ ಕುಸಿತವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದ (ಎನ್ಎವಿ) ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ನಿಧಿಯ ಒಟ್ಟು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟನ್ನು ಎನ್ವಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದರೆ, ಆ ಫಂಡ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 1 ರಷ್ಟು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಉಳಿದ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ: ಬಹು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುವಾಂಗ್ ಚೀನಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಗ್ರಾಹಕ ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ನ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಿ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಂಪನಿಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕಿಂಬರ್ಲಿ ಪೊವೆಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಚೀನಾದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂಟಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದು, ಈ ವಿವಾದವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಆಯಾಮ ಪಡೆದಿದೆ.
ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ 1993 ರಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಚಿಪ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಎಐ ಉದ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಇವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
33 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ನವೆಂಬರ್ 12, 2026 ರಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಸಿಎಫ್ಒ (CFO) ಕೊಲೆಟ್ ಕ್ರೆಸ್ ಅವರನ್ನು ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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