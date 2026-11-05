ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಿಂತ NPS ಬೆಸ್ಟ್: ಕಾರಣ ಇದು
ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಿಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ (ಪಿಎಫ್ಆರ್ಡಿಎ)ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 5, 2026 at 4:29 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ (ಪಿಎಫ್ಆರ್ಡಿಎ)ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ರಾಮನ್ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಎನ್ಪಿಎಸ್) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು ಎಂದು ರಾಮನ್ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಹೂಡಿಕೆ: ದೇಶದ ಗರಿಷ್ಠ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಿಎಫ್ಆರ್ಡಿಎ ಈಗ ಯುಪಿಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ತತ್ಕಾಲ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೇವಲ ಮೂರು ಕ್ಲಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಎನ್ಪಿಎಸ್ ತತ್ಕಾಲ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾಮನ್ ಅವರು, ಭಾರತದ ಬಲಿಷ್ಠ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಲು ಪಿಎಫ್ಆರ್ಡಿಎ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಹೇಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎರಡೂ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಪಿಎಫ್ಆರ್ಡಿಎ ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಎನ್ಪಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆಯ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಾಗ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎನ್ಪಿಎಸ್ನಿಂದ ಬರುವ ವರ್ಷಾಶನ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖಾತೆದಾರರ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಎನ್ಪಿಎಸ್ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಜನರು ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
NPS ತತ್ಕಾಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ: ಪಿಎಫ್ಆರ್ಡಿಎ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ತತ್ಕಾಲ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಗ್ರಾಹಕರು ಯುಪಿಐ ಬಳಸಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಕ್ಲಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಾಮನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ (800 ಮಿಲಿಯನ್) ಜನರು ಯುಪಿಐ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಎನ್ಪಿಎಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2040ರ ವೇಳೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 100 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಿತರಣಾ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಉಳಿತಾಯದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, 2040ರ ವೇಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು 100 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಮನ್ ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಎನ್ಪಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವಂತೆ ಪಿಎಫ್ಆರ್ಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಮುಂದಿನ 2-3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳ ಮೂಲಕ 4 ರಿಂದ 5 ಕೋಟಿ (40-50 ಮಿಲಿಯನ್) ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಎನ್ಪಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಪಿಎಫ್ಆರ್ಡಿಎ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ (15 ಮಿಲಿಯನ್) ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದ ಮತ್ತು 1 ಕೋಟಿ (10 ಮಿಲಿಯನ್) ಸರ್ಕಾರೇತರ ವಲಯದ ಚಂದಾದಾರರಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ನೀಡಿದ ರಾಮನ್ ಅವರು, ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗಂಟೆಗೆ ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ಎನ್ಪಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು. ಎನ್ಪಿಎಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಜನರು ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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