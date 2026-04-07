ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಊಟದ ಬೆಲೆ ಶೇ.1 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ; ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟದ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರ: ಕ್ರಿಸಿಲ್ ವರದಿ
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿವೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
By ANI
Published : April 7, 2026 at 11:25 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಊಟದ ಬೆಲೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಶೇಕಡಾ ಒಂದು ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗದೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಂತಹ ಪ್ರಧಾನ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸರಿದೂಗಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಊಟಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೆಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮಾಸಿಕ ಸೂಚಕ ವರದಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಾಲಕಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
"ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಊಟದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 1 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟದ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿವೆ" ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟದ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ. ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 33 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ ರೂ. 28ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ ರೂ. 21 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮನದ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಕಾರಣ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
"ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಮುಂಗಾರಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು ಕೊಯ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ದುರ್ಬಲ ರಫ್ತುಗಳು, ಮುಂಗಾರು ಈರುಳ್ಳಿಯ ಸೀಮಿತ ಶೆಲ್ಫ್ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು" ಎಂದು ವರದಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾಕ್ ದಿವಾಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ವಲಯಗಳಿಂದ ದುರ್ಬಲ ಬೇಡಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಲೆಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 13 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳು ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 6 ಏರಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 14 ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಮನೆಗಳ ಊಟದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕುಸಿತವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಊಟದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಪ್ರತಿಶತ ಕುಸಿತ ಕಾರಣ. "ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಊಟದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವೆಚ್ಚದ ಶೇ.50ರಷ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಊಟಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ ಮೂರು ಮತ್ತು ಎರಡು ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಲೆಗಳು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಶೇ.6ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. 14ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಆರರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
"ಜುಲೈ-ಜೂನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ಷದ ಕಡಲೆ ದಾಸ್ತಾನು ಶೇ. 20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜನವರಿ-ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರ್ಷದ ಕಡಲೆ ದಾಸ್ತಾನು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ಒತ್ತಡ ಬೀರಿದೆ" ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
