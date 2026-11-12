16 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತದ ಬಳಿಕ ಟಾಟಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ
ನವೆಂಬರ್ 12ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಂಡಳಿಯು ಬಹ್ರಾಮ್ ವಕೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಟಾಟಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.
Published : November 12, 2026 at 6:29 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಟಾಟಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ನೋಯೆಲ್ ಎನ್.ಟಾಟಾ ಅವರ 16 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಬಹ್ರಾಮ್ ವಕೀಲ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ನೇಮಕಾತಿಯು 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 12ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ನೋಯೆಲ್ ಎನ್.ಟಾಟಾ ಅವರು ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಆಡಳಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2004ರ ಜೂನ್ 9ರಂದು ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ನ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಿದ್ದ ನೋಯಲ್ ಎನ್.ಟಾಟಾ, 2010ರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಟಾಟಾ ಅವರು ಮಾದರಿ ನಾಯಕತ್ವ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ 22 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗಣನೀಯ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಮಂಡಳಿಯು ನೋಯೆಲ್ ಎನ್.ಟಾಟಾ ಅವರನ್ನು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ನ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 12ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಅಬಿಸರ್ ಶಬ್ಬೀರ್ ದಿವಾಂಜಿ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕೇತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ಮಂಡಳಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.
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