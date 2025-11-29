ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಈ ವರ್ಷ ಶೇ.4 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ, ಮುಂದೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ: ವರದಿ
ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಸತತವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಲಿದೆ ಎಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
Published : November 29, 2025 at 3:28 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಶೇ.4 ರಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅತ್ಯಧಿಕ ಕುಸಿತದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿತ ಅಪಮೌಲ್ಯ ತಗ್ಗಲಿದೆ ಎಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ವಿಪರೀತ ಸುಂಕಗಳು, ನಿರಂತರ ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆತ, ದೇಶಿಯ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಸವಾಲುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಸತತವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದ ಈವರೆಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಶೇಕಡಾ 4 ರಷ್ಟು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 89.49 ರ ಸಮೀಪ ದಾಖಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಎಫ್ಐಐ ಹೊರಹರಿವು 14 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೀರಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ನ ಬಲ ಮತ್ತು ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು ರೂಪಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದವು ಅಂತಿಮಗೊಂಡ ನಂತರ, ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ ನೀಡಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಡಾಲರ್ ಎದುರು 88.80 ಮತ್ತು 89.50 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಸುಸ್ಥಿರ ದೇಶಿಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಒಳಹರಿವು ಅಥವಾ ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಕುದುರಿದರೆ 88.50 ಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಬಂದು ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾತುಕತೆ ಅಂತಿಮ, ಆರ್ಬಿಐ ದರ ಕಡಿತ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ಕಡಿತಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡರೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ 89.50 ರಿಂದ 89.90ರ ವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸುಂಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ 89.45ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ದಾಖಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 89.49 ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ.
