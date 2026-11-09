2027ಕ್ಕೆ 28,000ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆಯಾ ನಿಫ್ಟಿ 50?: ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ!
ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
Published : November 9, 2026 at 5:18 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕವು 2027ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ. 12ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 28,000 ಅಂಕಗಳ ಗಡಿ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿಟಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ ವೇಗ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಗಳು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದವು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ವಹಿವಾಟಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ನಿಫ್ಟಿ 50 ಕುರಿತು ಸಿಟಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?: ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿನಿಂದಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ, ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಳಿಕ, ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಇತರ ಹೂಡಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳತ್ತ ಹಣದ ಹರಿವು ತಿರುಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ನಂತರ, ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿವೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಬೆಲೆಗಳಿಕೆ ಅನುಪಾತವನ್ನು 17ರಿಂದ 18ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವರದಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗುರಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2027ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕವು 26,000 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿತ್ತು.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಡಾಲರ್ ಇಳಿಕೆಯಾದರೆ, ಭಾರತದ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆ ಶೇ. 0.30ರಿಂದ 0.40ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಹಣದುಬ್ಬರವೂ ಶೇ. 0.50ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನಿಫ್ಟಿ 50: ನಿಫ್ಟಿ 50 ಎಂಬುದು 50 ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸಿಮೆಂಟ್, ನಿರ್ಮಾಣ, ಗ್ರಾಹಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ದೂರಸಂಪರ್ಕ, ಇಂಧನ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ, ವಾಹನೋದ್ಯಮ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಔಷಧೀಯ ವಲಯಗಳು.
ಆನ್ಲೈನ್ ಷೇರು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯು ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ನಿಫ್ಟಿ ಕಂಪನಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿಫ್ಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ, ನಿಫ್ಟಿ 100, ನಿಫ್ಟಿ 500, ನಿಫ್ಟಿ ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಿವೆ.
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