ಸತತ ಕುಸಿತದ ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಮುಂದುವರಿದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ

ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಷೇರು ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭ, ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತ - ಇದು ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಳಗಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಸನ್ನಿವೇಶ.

Nifty, Sensex open marginally down, struggle continues
By PTI

Published : March 16, 2026 at 10:44 AM IST

ಮುಂಬೈ: ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಕುಸಿತದಿದ್ದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸೋಮವಾರ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡವು. ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ ಸಿ 30-ಷೇರುಗಳ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್​ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದರೂ ಆ ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು 342.02 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 74,899.76 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ 10:15 ರ ವೇಳೆಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮುಂದು ವರೆಸಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿಫ್ಟಿ ಸಹ 88.55 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 23,240.95 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದು ಸಹ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ನಿರತವಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಗಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ಷೇರುಗಳು: 30-ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್, ಇಂಟರ್‌ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಐಟಿಸಿಗಳು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದವು.

ಈ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ: ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಟ್ರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದವು.

ಏಷ್ಯಾದ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ: ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಸ್ಪಿ, ಜಪಾನ್‌ನ ನಿಕ್ಕಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಇ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಂಕಾಂಗ್‌ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು.

104 ಡಾಲರ್​ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ: 104 ಡಾಲರ್​ ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ: ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಶೇ. 1 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 104.2 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಣ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್​ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್​ ಗಳ ಸಾಗಣೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಎಂದು ಲೈವ್‌ಲಾಂಗ್ ವೆಲ್ತ್‌ನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಎಫ್‌ಐಐಗಳು 10,716.64 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ದೇಶೀಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 9,977.42 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಇರಾನ್​ - ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷ; ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಂತರ ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತ

LPG ಹೊತ್ತ 2 ಹಡಗುಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಇನ್ನೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಲುಪಲಿವೆ: ಕೇಂದ್ರ

ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆ: 316 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಜಪ್ತಿ; ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರಿಂದ ವಂಚನೆ

