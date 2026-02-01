ETV Bharat / business

ಬಜೆಟ್​ 2026: ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್​ ಸ್ಥಿರ; ಬಜೆಟ್​ ಅಂಶಗಳತ್ತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಚಿತ್ತ

ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್​ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ, ಕಡಿಮೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು 2031ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಾಲ- ಜಿಡಿಪಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.

Nifty, Sensex open flat in special budget session, Experts say focus can be on relief for tariff impacted sectors
ಬಜೆಟ್​ 2026 (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 1, 2026 at 11:07 AM IST

|

Updated : February 1, 2026 at 11:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್​ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವು ವಿಶೇಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರದಂದು ಬಜೆಟ್​ ಮಂಡನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದಿನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಜನರ ಗಮನ ಅದರ ಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇಂದಿನ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನದಲ್ಲಿ ದೇಶಿಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.

ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕವು 13.10 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇ 0.05 ರಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 25,333.75ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ಬಿಎಸ್‌ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 176.19 ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇ 0.21 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 82,445.97ರೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಷೇರು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ. 1999 ರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿದ್ದವು. ಕಾರಣ ಆಗ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 27ರಂದು ಶನಿವಾರ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞ ಅಜಯ್​ ಬಗ್ಗಾ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತದ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್​ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ, ಕಡಿಮೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು 2031ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಾಲ - ಜಿಡಿಪಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತವಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್​ ಮಂಡನೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ: ಇಂದು ಷೇರುಪೇಟೆ ವಿಶೇಷ ವಹಿವಾಟು

ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅರೆವಾಹಕ ನಾಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿತ ಯೋಜನೆಗಳು, ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ಸರಕುಗಳಂತಹ ಪ್ರಭಾವಿತ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಸುಂಕ ಪರಿಹಾರ, ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಡೆಗಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಬಜೆಟ್​ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ ಕುಸಿತ: ಈ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ . ಶನಿವಾರ ಶೇ. 5.4 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,69,470 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 9 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ದಿನವೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ; ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್​​​​​ ದರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ

Last Updated : February 1, 2026 at 11:15 AM IST

TAGGED:

SPECIAL BUDGET SESSION
RELIEF FOR TARIFF
TARIFF IMPACTED SECTORS
SENSEX OPEN FLAT
SPECIAL BUDGET SESSION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.