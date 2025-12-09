ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸುಂಕದ ಬೆದರಿಕೆ: ಟ್ರಂಪ್ ತಪರಾಕಿಗೆ ನಿಫ್ಟಿ - ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕುಸಿತ
ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸುಂಕದ ಬೆದರಿಕೆ; ಟ್ರಂಪ್ ತಪರಾಕಿಗೆ ನಿಫ್ಟಿ - ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕುಸಿತ
By ANI
Published : December 9, 2025 at 10:37 AM IST
ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಅಕ್ಕಿ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಷೇರುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಇಂದೂ ಕೂಡಾ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕವು 25,867.10 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 93.45 ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕೂಡಾ 359 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಅಂದರೆ 84,742.87 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತದ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಇಂದಿನ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯೋಗದ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಬುಧವಾರದಂದು ಫೆಡ್ ದರ ಕಡಿತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾರಾಟ ಒತ್ತಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಕೃಷಿ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅಮೆರಿಕದ ರೈತರಿಗೆ 12 ಶತಕೋಟಿ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಹೊಸ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಫ್ಟಿ 100 ಶೇ. 0.56, ನಿಫ್ಟಿ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಶೇ. 0.81 ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ಕ್ಯಾಪ್ ಶೇ. 0.84 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು, ಭಾರಿ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ಎನ್ಎಸ್ಇಯಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ಮೀಡಿಯಾ, ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಲಾಗಿಂಗ್ ಶೇ. 1ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದವು. ನಿಫ್ಟಿ ಆಟೋ ಶೇ. 0.77, ನಿಫ್ಟಿ ಫಾರ್ಮಾ ಶೇ. 0.44 ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಪಿಎಸ್ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇ. 0.72 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡವು.
ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಇಂಡಿಗೋ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಇಂದು 650 ವಿಮಾನ ರದ್ದು, ಡಿ.10ರೊಳಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ