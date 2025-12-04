2026ರಲ್ಲಿ NIFTY 29,000 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ವರದಿ
2026 ರಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ 29,000 ಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ.
Published : December 4, 2025 at 3:54 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದರೆ ಗಳಿಕೆ- ಅವಲಂಬಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ನಿಫ್ಟಿ 29,000 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಂದ ಕುಸಿತದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಕಳೆದವಾರವಷ್ಟೇ ನಿಫ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ಹಿಂಜರಿತದಿಂದ ಲಾಭಗಳಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2026ರಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ ಸುಮಾರು 29 ಸಾವಿರ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಶೇಕಡಾ 11.4 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವು ಲಾರ್ಜ್-ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳು, ಸ್ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೂ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಿಡ್-ಕ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಣಕಾಸು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರಾಸಾಯನಿಕ, ಆಭರಣ, ಗ್ರಾಹಕ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನೀತಿಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಾಮಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆತ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಳೆದ 14 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕರಡಿ ಕುಣಿತವನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನೀತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಮುಖದತ್ತ ಚಲಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲಕ್ಷಣಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲ ಅಪಾಯಗಳು ಇದ್ದೇ ಇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಫ್ಟಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮುನ್ಸೂಚಿತ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 21 ಪಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಚಲನದಿಂದಾಗಿ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಬಲವಾದ ಗಳಿಕೆಯ ನವೀಕರಣದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಎತ್ತರದ ಗುಣಕಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಹಣಕಾಸುಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಾಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ GST ಕಡಿತಗಳಿಂದ ಸುಧಾರಿತ ವಿವೇಚನಾ ವೆಚ್ಚ, ಟೆಲಿಕಾಂ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ, ನಾನ್-ಫೆರಸ್ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಪಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ನೆಲೆಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ 2027 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದರ - ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಒಲಯದ ಷೇರುಗಳು ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಇಳಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ