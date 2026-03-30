ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವು!
- ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ - ಪ್ಯಾನ್, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನು, ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ.
Published : March 30, 2026 at 3:37 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ (2026-27)ಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ. ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭವು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿದ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದತಿ ನಿಯಮಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಅವು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ, 2025: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 1961ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಶಾಸನವು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕೃತ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ಬದಲಾಗದೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.
ತೆರಿಗೆ ವರ್ಷ: ಈ ಹಿಂದೆ, ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗೊಂದಲವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವರ್ಷ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಅರ್ಜಿ ನಿಯಮಗಳು, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ:
- ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಈ ನಿಯಮ
- ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
₹10 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದ ವಹಿವಾಟು : ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹10 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ನಗದು ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತೆಗೆ ಮಾಡಿದರೆ - ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ - ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಒಂದೇ ದಿನದ ವಹಿವಾಟು ₹50,000 ಮೀರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ: ಮನೆ ಅಥವಾ ಜಮೀನು ಖರೀದಿ, ಮಾರಾಟ, ಉಡುಗೊರೆ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವಹಿವಾಟಿನ ಮೌಲ್ಯ ₹20 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒದಗಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ₹10 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮೇಲಿನ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮೋಟಾರು ವಾಹನದ ಖರೀದಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದರೆ, ಖರೀದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿ, ಈ ನಿಯಮವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೀಗಿದೆ ನಿಯಮ: ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಹಿವಾಟುಗಳು ₹1 ಲಕ್ಷ ಮೀರಿದರೆ, ಪಾವತಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೋಟೆಲ್ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ₹50,000 ಮೀರಿದರೆ, ಒಬ್ಬರ ಪ್ಯಾನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ವಿಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೀಗಿದೆ ನಿಯಮ: ಪ್ರಸ್ತುತ, ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ₹50,000 ಮೀರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಅಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗೂ ಒಬ್ಬರ ಪ್ಯಾನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಶೇ 50 ರಷ್ಟು HRA: ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಅರ್ಹ ನಗರಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಗರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಹ ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, HRA ಅಡಿ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಮತ್ತು ಮನೆಮಾಲೀಕರ ನಡುವಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧದ ಸ್ವರೂಪದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. PAN ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದತಿ ನಿಯಮಗಳು: ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ರದ್ದತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ನಿಗದಿತ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯದ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಲು ಹೊರಡುವ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದುಗೊಂಡರೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರದ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 72 ರಿಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನವು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಪರಿಹಾರದ (CTC) ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ವೇತನವು ಕೇವಲ ಶೇ 30–40 ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶವು ಶೇ50 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮೂಲ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವ PF (ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್) ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ STT ಹೆಚ್ಚಳ: ಬಜೆಟ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ (STT) ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ಗಾಗಿ, ದರವನ್ನು 0.02% ರಿಂದ 0.05%ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ, ದರವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 0.01% ರಿಂದ 0.15% ಮತ್ತು 0.125% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ F&O ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಶೀಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹60 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹114.50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ಕೇಂದ್ರವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
