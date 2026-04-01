ಇಂದಿನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳ ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ವಯ

ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳು ಘೋಷಿಸಿವೆ.

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 1, 2026 at 2:18 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ (ಎಪ್ರಿಲ್ 1) ಎಟಿಎಂ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ನಗದು ವಿಥ್​ಡ್ರಾವಲ್​ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ.

ಹೆಚ್​ಡಿಎಫ್​ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಪಿಎನ್​ಬಿ) ಮತ್ತು ಬಂಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಗದು ಪಡೆಯಲು ಉಚಿತ ಮಿತಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ನಗದು ವಿಥ್​ಡ್ರಾವಲ್​ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ವಹಿವಾಟು ಮಾಸಿಕ 5 ಬಾರಿಯ ಉಚಿತ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಡಲಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐದು ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ನಗದು ತೆಗೆಯುವಿಕೆಗೆ 23ರೂ. ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಎಟಿಎಂ ಸೇವೆ: ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್​ಡಿಎಫ್​ಸಿ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ವಿಥ್​ಡ್ರಾವಲ್​ಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಹೊರತಾದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಉಚಿತ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ.

ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್: ದೈನಂದಿನ ವಿಥ್​ಡ್ರಾವಲ್​ ಮಿತಿಯನ್ನು ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ನಗದು ವಿಥ್​ಡ್ರಾವಲ್​ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಪ್ಲಾಟಿನಂ, ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು: ಈ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ದೈನಂದಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು 1,00,000 ರಿಂದ 50,000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್​ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು 1,50,000 ರಿಂದ 75,000 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಂಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಬಂಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸ್ವಂತ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 5 ಬಾರಿ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಿನಿ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಂತಹ ಹಣಕಾಸೇತರ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಇವು ಬಂಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.

ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಸಲಹೆ: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಎಟಿಎಂ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ₹23 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಯುಪಿಐ, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ನಗದು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು.

