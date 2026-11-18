ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ನಿಯಮ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಿಂದ ಈ 4 ಬದಲಾವಣೆ
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಕಾರು ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
Published : November 18, 2026 at 12:14 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇದೇ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಿಂದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಐಆರ್ಡಿಎಐ) ಹೊಸ ವಿಮಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೋಟಾರು ವಿಮೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ಮೋಟಾರು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
1. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ: ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾವು, ಗಾಯ ಅಥವಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
2. ವಾಹನದಲ್ಲಿರುವವರು ಅಥವಾ ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರರಿಗೆ (ವಿಮೆದಾರರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ: ಇದು ಐಚ್ಛಿಕ. ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾದಾಗ ಅಥವಾ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
3. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ: ವಾಹನದ ನೋಂದಾಯಿತ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವುದು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4. ವಿಮೆ ಮಾಡಲಾದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿ: ಈ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಪಘಾತ, ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಿಮಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಹೊಸ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಪಾಲಿಸಿ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ತರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಕಾರು ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ವಿಮೆದಾರರ ಪೋಷಕರು, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿಮೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಅವಕಾಶ ಗ್ರಾಹಕರದ್ದು: ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು, ವಿಮೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯ್ಕೆ ನಮೂನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಐಆರ್ಡಿಐ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಧಾನದ ಪೈಕಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ವಾಹನ ಮಾಲೀಕ-ಚಾಲಕರಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಂತ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಹಾನಿ ಕುರಿತಾದ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಿಮೆಯು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಸ್ವಂತ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಹಾನಿ ವಿಮೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ತಂದು, ಅದರ ದರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ವಿಮೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ಮೋಟಾರು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಮೂಲಭೂತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗದಂತೆ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ತಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಮಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊರತುಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವವರು, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ಹಾಗೂ ಐಚ್ಛಿಕ ಕವರೇಜ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ₹45 ಸಾವಿರ, ಬೆಳ್ಳಿ ₹2.30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ: ಮಹಾಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಿವು!