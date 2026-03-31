ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿ: HRA, ಶಿಕ್ಷಣ, ಊಟದ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ: ಬಿಗಿ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯ!

ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದರಗಳು ಬದಲಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯು ಆದಾಯ, ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ.

New income tax regime from April 1 boosts HRA, education,
ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿ (ANI)
By ANI

Published : March 31, 2026 at 3:17 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಭಾರತದ ಆರು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಸರಳೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸುವುದು, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಿದೆ.

ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದರಗಳು ಬದಲಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯು ಆದಾಯ, ಕಡಿತಗಳು ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರ ಮತ್ತು ವಿವರವಾದ ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯತ್ತ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿ ಬಹು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಂತಹ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾ 50 ರವರೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಶೇಕಡಾ 40ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಂತಹ ನಗರಗಳನ್ನು ಸಹ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ವಿನಾಯಿತಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿದೆ. ಆದರೆ, HRA ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಮನೆಮಾಲೀಕರ ಮಾಹಿತಿಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಠಿಣ ಅನುಸರಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಸಹ ಇವೆ.

ಹೊಸ ಕಾಯಿದೆಯು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 100 ರೂ.ಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವೆಚ್ಚ ಭತ್ಯೆಯು ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 300 ರೂ.ಗಳಿಂದ 9,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವರ್ಧಿತ ಊಟ - ಸಂಬಂಧಿತ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು 2026ರ ಅಡಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಒದಗಿಸುವ ಊಟಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಊಟಕ್ಕೆ 50 ರೂ.ಗಳಿಂದ 200 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 1.05 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಅಡಿ ಇವು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ 5,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನವು ಎರಡೂ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಅನುಸರಣೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅನ್ನು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ-ರಚಿತ ಫಾರ್ಮ್ 130ರೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್‌ನ ವಿಸ್ತೃತ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಗಿಯಾದ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಮಾನದಂಡಗಳು ತೆರಿಗೆದಾರರು ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೆಚ್ಚ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹಳೆಯದಾಗಿಸಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ.

