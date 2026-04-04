PAN ಕಾರ್ಡ್​ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ: ಹೊಸ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾದರೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್​ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮಂಡಳಿಯು ಪಾನ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಡ್​ ಬೇಕಾದವರು ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

NEW PAN CARD RULES 2026
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty images)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 4, 2026 at 6:02 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಂತೆ, ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲೂ ಈ ಪಾನ್ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಾನ್​ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದುವಂತಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯಾಗಿರುವ ಪಾನ್​ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಈಗಿರುವ ಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಇದೇ ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಹೊಸ ಪಾನ್​ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮಂಡಳಿ (CBDT) ಈಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬದಲಾದ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

2026-27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಬಿಡಿಟಿ ಪಾನ್​ ಕಾರ್ಡ್​​ನ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ಹೊಸ ಪಾನ್​ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹಿಂದೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಳೆಯ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಪಾನ್ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ: ಈವರೆಗೂ ಹೊಸ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ 49A ಮತ್ತು 49AA ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದುದನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

  • ಫಾರ್ಮ್ 93: ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರ (NRI) ಬಳಕೆಗೆ.
  • ಫಾರ್ಮ್ 94: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ.
  • ಫಾರ್ಮ್ 95: ವಿದೇಶಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಫಾರ್ಮ್ 96: ಹೊಸ ಪಾನ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ.

ಹಳೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಕೇಂದ್ರ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (CBDT) ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು-2026 ರ ನಿಯಮ 158(12) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ PAN ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

  • ಈಗಾಗಲೇ PAN ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗ "PAN CR-01" ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು "PAN CR-02" ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
  • PAN ವಿವರಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಲಿಂಗ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ವಿಳಾಸ, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಹೆಸರುಗಳಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರನ್ನು PAN ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ, ಕಪ್ಪು ಪೆನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳೆದುಹೋದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ FIR ನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಆಧಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು: ಹೊಸ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಬಯಸುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮಗಳು ಈಗ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಆಧಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

  • ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
  • ಪುರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2023 ರಂದು ಅಥವಾ ನಂತರ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ)
  • 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.
  • ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರುವ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ.
  • ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಹೊಸ ಪಾನ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

