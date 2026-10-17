ಜೋರಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ vs ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ 'ಇಂಟರ್ನೆಟ್' ವಾರ್; ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ಟಾಕ್ ಫೈಟ್
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ vs ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ಆರೋಪ- ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ.
Published : October 17, 2026 at 1:56 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಸಿರಿವಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಒಡೆತನದ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನಡುವೆ ಟಾಕ್ ವಾರ್ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದೆ.
Statement from Reliance Industries In light of recent remarks about Reliance and the Indian market, we wish to place the facts on record. Like every Indian enterprise, Reliance has grown in an India that welcomes investment and innovation, homegrown or international, that improve the lives of the people. That openness rests on the rule of law. As the Government of India has stated, it applies the same process to every applicant, Indian or foreign. Jio's own satellite services await clearances. At Reliance, we have never feared competition. We see it as the truest test of who serves the customer best. Jio itself entered India's crowded telecom market in 2016 as the newest player, with not a single customer. In just ten years, Jio has earned the trust of over 530 million customers and given Indians some of the best digital infrastructure and most affordable data in the world. We welcome competition in satellite communications, including Starlink. Every player, Jio included, must serve the people of India and abide by the laws and policies of the land.— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) October 16, 2026
ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುಮೋದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
"ನಾವು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ದೇಶದ ಒಳಗೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು, ಗೇಟ್ವೇಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಟಚ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುಮೋದನೆಗಳೂ ಇವೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಲಿಂಕ್ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
We have worked closely with regulators, industry and operators in India for 5+ years, and built a network of dedicated systems, gateways, and other infrastructure all in-country to exclusively serve Indian traffic safely and securely - and all with the requisite government approvals. Starlink is ready to connect India with high-speed internet.— Starlink (@Starlink) October 16, 2026
ಅಂಬಾನಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್: ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ದೇಣಿಗೆಗಳ ನಡುವಿನ ನಂಟಿನ ಕುರಿತಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಬಾನಿ' ಎಂದು ಕರೆದ ಮಸ್ಕ್, ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಮಸ್ಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ನಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿತು ಎಂಬ ವರದಿಯೂ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದ ಮಸ್ಕ್, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ನೊಂದಿಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ರಿಲಯನ್ಸ್: ಈ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಭಾರತದ ಹೂಡಿಕೆ ವಾತಾವರಣವು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಜನರ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬೆಂಬಲ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
Also, Starlink has proven to be essential for saving lives during natural disasters throughout the world, when all other communications systems have failed, so you would also be helping save men, women and children throughout India. 🇮🇳— Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2026
"ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯಮದಂತೆಯೇ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕುರಿತು ತನ್ನ ನಿಲುವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ರಿಲಯನ್ಸ್, ಭಾರತದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ದೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದೆ.
ನಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಿಗಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಯೇ ಕಾರಣ. 2016 ರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಅದು ಇದೇ ವೇಳೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಹಕರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 53 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
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