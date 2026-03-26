ಖಾಸಗಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿ ನಯಾರಾದಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಏರಿಕೆ: ಈಗ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ದರ ಎಷ್ಟು?
ಖಾಸಗಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿ ನಯಾರಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ದರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.
Published : March 26, 2026 at 3:43 PM IST|
Updated : March 26, 2026 at 3:48 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಕಂಪನಿ ನಯಾರಾ ಎನರ್ಜಿ ಗುರುವಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏರಿಸಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ 102,075 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 6,967 ಅನ್ನು ನಯಾರಾ ಎನರ್ಜಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿವೆ. ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕಂಪನಿಯ ವಕ್ತಾರರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಬಿಪಿ ಪಿಎಲ್ಸಿಯ ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಜಿಯೋ ಬಿಪಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2,185 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸುಮಾರು 90 ಭಾಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿಗಳು ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ರಷ್ಯಾದ ರೋಸ್ನೆಫ್ಟ್ನ ಬಹುಪಾಲು ಒಡೆತನದ ನಯಾರಾ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರೂ, ವ್ಯಾಟ್ನಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ 5.30 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ.
2022 ರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಐಒಸಿ), ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಪಿಸಿಎಲ್), ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಹೆಚ್ಪಿಸಿಎಲ್) ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಮೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರವನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬೃಹತ್ ಡೀಸೆಲ್ ದರವನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 22 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 95-ಆಕ್ಟೇನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯು ಲೀಟರ್ಗೆ 99.89 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 101.89 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಬೃಹತ್ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ 87.67 ರೂ.ನಿಂದ 109.59 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 2022ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ದರ 119 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿದ್ದವು. ಆ ವರ್ಷ, ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ನಾಮಮಾತ್ರ ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ 2024 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 81 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಹಿಂದಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: