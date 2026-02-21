ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರುವ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಬೇಕಾ?;ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್
ಈ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನೀಡುವ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
Published : February 21, 2026 at 5:09 PM IST
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಉಳಿತಾಯವು ಗಳಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಗತ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡುವುದಲ್ಲ. ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರುವಂತೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಅದೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
National Savings Certificate: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಆಂಬೋಣ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 7.7ರಷ್ಟಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು:
- ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರು.
- ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹರು. 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
- ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಏಕ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಾಗಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಮೂರು ಜನರು ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
- ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 1000 ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ NSC ಸರ್ಟಿಪಿಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
- ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ.
- ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.
ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು: ಈ ಯೋಜನೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಆ ನಂತರವೇ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮರಣಹೊಂದಿದಾಗ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾತೆ ತೆರೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನೀವು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೇ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. 1 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ..
ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ: ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೂ. 1.44 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 44 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು 7.7% ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ, ಅಸಲು + ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 14.49 ಲಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ 49 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಷ್ಟದ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
