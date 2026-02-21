ETV Bharat / business

ರಿಸ್ಕ್​ ಇಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರುವ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಬೇಕಾ?;ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್​ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್

ಈ ಸ್ಕೀಮ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನೀಡುವ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್​ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ SAVINGS IDEAS SAFE SAVINGS
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 21, 2026 at 5:09 PM IST

2 Min Read
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಉಳಿತಾಯವು ಗಳಿಕೆಯಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಗತ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡುವುದಲ್ಲ. ರಿಸ್ಕ್​ ಇಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರುವಂತೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಕೀಮ್​ ಇದೆ. ಅದೇ ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್​ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್​. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸ್ಕೀಮ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

National Savings Certificate: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಆಂಬೋಣ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 7.7ರಷ್ಟಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು:

  • ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರು.
  • ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹರು. 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಏಕ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಾಗಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಮೂರು ಜನರು ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ರೂ. 1000 ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ NSC ಸರ್ಟಿಪಿಕೇಟ್​ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
  • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ.
  • ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.

ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು: ಈ ಯೋಜನೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಆ ನಂತರವೇ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ವಿನಾಯಿತಿಗಳಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮರಣಹೊಂದಿದಾಗ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾತೆ ತೆರೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನೀವು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೇ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. 1 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ..

ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ: ನೀವು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೂ. 1.44 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 44 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು 7.7% ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ, ಅಸಲು + ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 14.49 ಲಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ 49 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಷ್ಟದ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.

