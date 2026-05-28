ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಬಳ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂಬಾನಿ: ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ವಾರ್ಷಿಕ ₹9.66 ಕೋಟಿ ಲಾಭಾಂಶದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
Published : May 28, 2026 at 5:38 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಉದ್ಯಮ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಿಂದ ಸತತ ಆರನೇ ವರ್ಷವೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದುವೇ ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವೂ ಆಗಿದೆ. ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರದವರೆಗೆ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ 1.61 ಕೋಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹6 ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ಷೇರುಗಳಿಂದ ₹9.66 ಕೋಟಿ ಲಾಭಾಂಶ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವೆ ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವಿದು: 2019-20 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಂಬಾನಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ₹15 ಕೋಟಿಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. COVID-19 ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ, ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯವು ತೀವ್ರ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಗುಂಪಿನೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಲಾಭದಾಯಕತೆಗೆ ಮರಳುವವರೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. 2021 - 22 ರಿಂದ 2025-26 ರವರೆಗಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು 'ಶೂನ್ಯ': ಕಂಪನಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2025-26 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಶೂನ್ಯ. ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
2025- 26 ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ₹95,754 ಕೋಟಿಗಳ ಏಕೀಕೃತ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ₹18,19,103 ಕೋಟಿ (USD 191.8 ಬಿಲಿಯನ್) ತಲುಪಿದೆ.
ಸುಮಾರು $100 ಶತಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ 21 ನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅಂಬಾನಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಉದ್ಯಮ ದೊರೆ ತಮ್ಮ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವರ್ತಕ ಘಟಕಗಳು ಹೊಂದಿರುವ 6.645 ಶತಕೋಟಿ ಷೇರುಗಳ (ಅಥವಾ 50.07 ಪ್ರತಿಶತ ಪಾಲನ್ನು) ಮೂಲಕ, ₹3,987 ಕೋಟಿ ಲಾಭಾಂಶದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
