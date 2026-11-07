ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ 2026ರ ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ?
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾಳೆ (ಭಾನುವಾರದಂದು) 'ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್' ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿವೆ.
Published : November 7, 2026 at 3:31 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (NSE) ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (BSE) ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾಳೆ (ಭಾನುವಾರದಂದು) 'ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್' (Muhurat trading) ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿವೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, BSE, NSE ಮತ್ತು ಸರಕು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವಾದ MCX (commodity exchange) ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ 'ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್' ಸೆಷನ್ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. 'ಸಂವತ್ 2083' ಅಥವಾ ಹೊಸ ಹಿಂದೂ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳು ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:20 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 3:30 ರವರೆಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ವಹಿವಾಟು ಸೆಷನ್ ನಡೆಸಲಿವೆ.
'ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್' ಎನ್ನುವುದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಹಿವಾಟು ಸೆಷನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆಯ ಈ ಸೆಷನ್ ಹೊಸ ಹಿಂದೂ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ, ಅಂದರೆ 'ಸಂವತ್ 2083'ರ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್: ಎನ್ಎಸ್ಇ (NSE) ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಇ (BSE) ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷ ವಹಿವಾಟು ಅವಧಿ
ಭಾನುವಾರ, 8ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2026
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಯ (ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ - IST): ಪ್ರೀ-ಓಪನ್ (Pre-Open): ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:05 – 2:20
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಹಿವಾಟು: ನಗದು (Cash) - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:20 – 3:30
ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಒ (F&O): ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:20 – 3:40
ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಹರಾಜು (Closing Auction - CAS): ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15 – 3:35
ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ ಇತ್ಯರ್ಥ (Closing Price Settlement): ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:35 – 3:50
ಪೋಸ್ಟ್-ಕ್ಲೋಸ್ (Post-Close): ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:50 – 4:00
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು, ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ನಡೆಯುವ 'ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್' ಅವಧಿಯನ್ನು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಎಸ್ಇ (BSE) ಮತ್ತು ಎನ್ಎಸ್ಇ (NSE) ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ವಿಶೇಷ ವಹಿವಾಟು ಅವಧಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮುಹೂರ್ತ ವಹಿವಾಟು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
|ವಿವರಗಳು
|ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯ
|ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯ
|ಬ್ಲಾಕ್ ಡೀಲ್ ಸೆಷನ್ (ಮೊದಲೇ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದೊಡ್ಡ ವಹಿವಾಟುಗಳು)
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:50
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:05
|ಪೂರ್ವ-ತೆರೆಯುವಿಕೆ (Pre-open): ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:05
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:10
|ಪೂರ್ವ - ತೆರೆಯುವಿಕೆ (Pre-open): ಮಿತಿ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ (limit orders) ಮಾತ್ರ
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:10
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:15
|ಪೂರ್ವ-ಆರಂಭ (Pre-open): ಆರ್ಡರ್ಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯ ನಿರ್ಧಾರ
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:15
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:17
|ಪೂರ್ವ-ತೆರೆಯುವಿಕೆ: ಬಫರ್ ಅವಧಿ
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:17
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:20
|ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ಮುಖ್ಯ ವಹಿವಾಟು ಸಮಯ)
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:20 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15 / 3:30
|ಮುಕ್ತಾಯ ಹರಾಜು ಸೆಷನ್ (CAS): ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡುವುದು, ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:20
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:25
|ಮುಕ್ತಾಯ ಹರಾಜು ಸೆಷನ್ (CAS): ಮಿತಿ ಆದೇಶಗಳು (limit orders) ಮಾತ್ರ
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:25
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30
|ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರದ ಅವಧಿ (ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು)
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:50
|ಸಂಜೆ 4:00
|ವಿಶೇಷ ಪೂರ್ವ-ವಹಿವಾಟು (ಹೊಸ ಐಪಿಒ ಮತ್ತು ಮರುಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಷೇರುಗಳು)
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:05
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:50
|ಹೊಸ ಐಪಿಒ (IPO) ಮತ್ತು ಮರುಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:05
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30
ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ಸ್
|ವಿವರಗಳು
|ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯ
|ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯ
|ಪೂರ್ವ-ತೆರೆಯುವಿಕೆ (Pre-open): ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:05
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:10
|ಪೂರ್ವ-ತೆರೆಯುವಿಕೆ (Pre-open): ಮಿತಿ ಆದೇಶಗಳು (Limit orders) ಮಾತ್ರ
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:10
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:15
|ಪೂರ್ವ-ಆರಂಭ (Pre-open): ಆರ್ಡರ್ಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯ ನಿರ್ಧಾರ
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:15
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:17
|ಪೂರ್ವ-ತೆರೆಯುವಿಕೆ: ಬಫರ್ ಅವಧಿ
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:17
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:20
|ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ಮುಖ್ಯ ವಹಿವಾಟು ಸಮಯ)
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:20
|ಸಂಜೆ 3:40
|ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ CAS (ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಮಿತಿಗಳ (Price Bands) ನವೀಕರಣ
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15
|-
ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು
|ವಿವರಗಳು
|ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯ
|ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯ
|ಖರೀದಿಸಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ದೃಢೀಕರಿಸಿ, ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:05
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00
|ದೃಢೀಕರಿಸುವುದು, ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ (ಹೊಸ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಲ್ಲ)
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30
(Table Data: ICICI Direct)
ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ (Muhurat Trading) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ?
ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು (positions) ಅದೇ ಸೆಷನ್ನೊಳಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು (square off ಮಾಡಬೇಕು). ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟಿನ ಪ್ರಮಾಣ (volume) ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮುಹೂರ್ತ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಚಕ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
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