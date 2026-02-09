ETV Bharat / business

2027ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇ 6.4 ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಜಿ-20 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕ: ಮೂಡೀಸ್​ ಭವಿಷ್ಯ

2027ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇ. 6.4ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿ-20 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಡೀಸ್​ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜಿಸಿದ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.

MOODYS PROJECTS INDIAS GDP
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
Published : February 9, 2026 at 1:58 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ (ಜಿಡಿಪಿ) ದರ 2027ರಲ್ಲಿ ಶೇ.6.4 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಇದು ಜಿ-20 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೂಡೀಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಸೋಮವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ.

ಮೂಡೀಸ್​ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಮುನ್ನೋಟ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ, 2026-27ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನೈಜ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇಕಡಾ 6.4 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಬಲವಾದ ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

2025 ರಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಜನರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮೂಡೀಸ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಬಜೆಟ್​​ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು: ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ವಿಶ್ವದ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಡೀಸ್​ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರೂ, ಇದು 2026-27ನೇ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜಿಸಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ 2026 - 27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಶೇಕಡಾ 7.4 ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 6.8 ರಿಂದ 7.2 ರವರೆಗೆ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (2025-26) 7.4 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ 6.5 ಪ್ರತಿಶತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ: ಸದ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆವೇಗವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮೂಡೀಸ್​ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಆಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್​ಬಿಐ) ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 5.25 ರಷ್ಟು ಕಡಿತ ಮಾಡಿತ್ತು.

