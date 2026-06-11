ಕೆವೈಸಿ, ಮುಖದ ದೃಢೀಕರಣ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಲು AI-ರಚಿತ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಬಳಕೆ: ಬ್ಯಾಂಕ್, ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ವಂಚಕರ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸುಧಾರಿತ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಪತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಆನ್ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
Published : June 11, 2026 at 8:13 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಸಮನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರ (I4C), ಹಣಕಾಸು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವಂಚನೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆದರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರಿಕರು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಬುಧವಾರ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸಲಹೆಯು, ಮುಖದ ದೃಢೀಕರಣ, ಜೀವಂತಿಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ, ವಿಡಿಯೋ - ಕೆವೈಸಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಖಾತೆ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ವಾಸ್ತವಿಕ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು AI ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ವಂಚಕರ ಅಪರಾಧ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ವಂಚಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, ಉದ್ಯೋಗ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳು, ಡೇಟಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಸಲಹೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಳಿಕ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅವರು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದು, ಮಾತನಾಡುವುದು, ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್/ಲಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಕೀನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಮುಖದ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸುಧಾರಿತ AI ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜೀವಂತಿಕೆ ಪತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಪತ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಲಹೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೃಢೀಕರಣ ಬೈಪಾಸ್ಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಪರಾಧಿಗಳು KYC ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು, ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು, ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಬೆದರಿಕೆಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ, MHA ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸುಧಾರಿತ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಮತ್ತು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ವಿಷಯ ಪತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಆನ್ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. AI- ರಚಿತ ಗುರುತಿನ ವಂಚನೆಯು ಭಾರತದ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ.
ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಲಹೆಯು ವಿವರಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರುವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು, ಅನಧಿಕೃತ ಲಾಗಿನ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಖಾತೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂವಹನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಂಕಿತ ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಗುರುತಿನ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಂಚನೆದಾರರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ಗಳಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ತ್ವರಿತ ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಡಿತಗೊಂಡರೆ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು "ಹಣಕಾಸಿನ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೋಸದ ಸಿಮ್-ಸ್ವಾಪ್ ಪ್ರಯತ್ನ"ವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಹಣ ಬಂದಿದೆಯೇ?: ಹಾಗಾದರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ.. SBI ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ!