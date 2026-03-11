ETV Bharat / business

ಭಾರತದ ರಫ್ತು ವಲಯಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಾದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ: ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಸರಕುಗಳು ಬಂದರುಗಳಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದಕರು ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

IRAN ISREL US WAR
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (AFP)
March 11, 2026

ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಇರಾನ್​, ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ತೈಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಳನೀರು ವ್ಯಾಪಾರದವರೆಗೂ ನಷ್ಟವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರವು ಏರುಪೇರು ಕಂಡಿದ್ದು, ಉತ್ಪಾದಕರು ರಫ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೂ ತಾಕಿದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ವ್ಯಾಪಾರ-ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅಡಚಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಸೀಗಡಿ ಮೀನು, ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ರಫ್ತು ನಿಂತಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್​ ಉದ್ಯಮ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿ ಸಿಂಗರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಡಚಣೆ: ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾದ್ದರಿಂದ ಡೀಸೆಲ್​ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರುತ್ತಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಗರೇಣಿ ಕಾಲರಿಯೀಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (SCCL) ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುವ ಕಳವಳವಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದ್ದು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಆಧಾರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ತೈಲ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರೇಣಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್​ ಪೂರೈಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಇಂಧನ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಗಣಿಯಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಎತ್ತಲು ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಡೀಸೆಲ್​ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಚ್ಚಾ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ವಿದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಅದರ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಿಂಗರೇಣಿ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸ್ಫೋಟಕಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷವು ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ವಲಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ನಿಂತ ಕಾರಣ, ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ. ಇದು ಕುಕ್ಕುಟೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ತಂದಿದೆ. ಈವರೆಗೂ ರೈತರು ಪ್ರತಿ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹5.50 ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹3.60 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಕೋಳಿ ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋಳಿ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಾಮಕ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 35 ರಿಂದ 40 ಲಕ್ಷ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ರಫ್ತುಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಗಿಸಲಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿವೆ. ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಜೊತೆಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೇರಳವೂ ಈ ನಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ರಫ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೀಗಡಿ ಮೀನು ರೈತರು: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೀಗಡಿ ಮೀನು ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ರಫ್ತುದಾರರು, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್​ಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಸರಕು ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಸೀಗಡಿಗಳ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಖರೀದಿದಾರರು ನೀಡಿದ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಫ್ತುದಾರರು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನಷ್ಟ ತಂದಿದೆ.

ಬಂದರುಗಳಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳು: ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಭಾರತದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸರಕುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಂತಹ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕುವೈತ್, ಓಮನ್, ದುಬೈ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಸಾಗಣೆಗಳು ನಿಂತಿವೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಬಿದ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳು ಸದ್ಯ ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ತೂತುಕುಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ.

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್​ ಉದ್ಯಮ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಸರಬರಾಜನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಡೀಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.

ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಯಾಸ್​ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸದಿದ್ದರೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

